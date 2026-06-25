El centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong, ha reaccionado tajantemente a las críticas recientes en su contra. El futbolista neerlandés sostiene que muchos no comprenden correctamente su estilo de juego y su función en el campo. En medio de este debate, el exfutbolista Jimmy Floyd Hasselbaink compartió con Goal sus opiniones sobre la situación actual de De Jong y su nivel en comparación con otras estrellas. Así lo informa .

Según De Jong, muchos aficionados y expertos ven el fútbol, pero no entienden sus mecanismos internos. El jugador considera que las críticas hacia él, especialmente en su país, están exageradas. "No tomo riesgos en situaciones donde mis pases podrían llegar al portero, pero la gente no quiere entenderlo", afirmó defendiendo su juego.

Comparación con las estrellas: Rice y Vitinha

Actualmente, en el fútbol europeo, Declan Rice del Arsenal y Vitinha del PSG son los centrocampistas centrales mejor valorados. Según Hasselbaink, Frenkie de Jong aún no ha alcanzado plenamente ese nivel. Señaló que, aunque De Jong tiene una gran habilidad con el balón, flaquea un poco al intentar acelerar el ritmo del juego.

"Es un jugador de mucha calidad y una pieza clave de la selección de Países Bajos. Sin embargo, personalmente, lo considero un escalón por debajo de Declan Rice. Quizás sea porque sigo regularmente la Premier League, pero Rice realiza un volumen de trabajo mayor en el campo", afirma Hasselbaink.

En opinión del experto, para llevar su juego a un nivel superior, De Jong no debería retener el balón en exceso y entregarlo más rápido a sus compañeros. Una combinación de la creatividad de Vitinha y la dinámica de Declan Rice podría convertir a De Jong en el mejor centrocampista del mundo.

A pesar de ello, las cifras de Frenkie de Jong en el FC Barcelona son admirables. En sus siete temporadas en el Camp Nou, ha disputado 297 partidos y ha ganado tres títulos de La Liga. A pesar de recibir ofertas serias de otros clubes, especialmente del Manchester United, prefirió permanecer fiel al club catalán.

El juego de De Jong también ha sido siempre de interés para los aficionados al fútbol en Uzbekistán. La importancia del centrocampista neerlandés en los cambios de la plantilla del FC Barcelona y en la nueva estrategia del equipo quedará más clara en los próximos partidos. Por ahora, el jugador intenta responder a las críticas con sus acciones en el campo.