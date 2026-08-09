Arsenal: ¿los campeones de 2026 pueden unirse a los legendarios «Invencibles»?

El club londinense Arsenal volvió a conquistar el título de campeón de Inglaterra, tras 22 años de espera, en la Premier League. El equipo de Mikel Arteta, que ha mostrado un rendimiento constante en las últimas temporadas, alcanzó por fin la cima del podio y dio un paso firme hacia la construcción de una nueva dinastía en el Emirates Stadium. Así lo informa Goal.com informa .

Según informa Goal.com, el exguardameta del Arsenal, Graham Stack, comparó a las actuales estrellas del club con la legendaria plantilla de los «Invencibles» de 2003-2004. Aquel equipo mítico, dirigido por Arsène Wenger, pasó a la historia tras terminar invicto sus 38 partidos, con 26 victorias, 12 empates y 90 puntos.

Al comparar a las estrellas de ambas épocas

Mikel Arteta cuenta actualmente con jugadores de gran talento como los futbolistas de clase mundial David Raya y Mikel Merino, los líderes de la selección inglesa Declan Rice y Bukayo Saka, además de los fiables centrales William Saliba y Gabriel Magalhães. Sin embargo, según Graham Stack, que compartió vestuario con leyendas como Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Ashley Cole, Sol Campbell y Robert Pirès, no es fácil comparar a distintas generaciones.

Stack señala que incluso a sus hijos les cuesta imaginar el talento de delanteros como Thierry Henry y Dennis Bergkamp, ya que no vieron jugar en directo a los representantes de la generación anterior. No obstante, se destacó que el fútbol moderno ha cambiado por completo desde el punto de vista táctico.

La mentalidad ganadora no ha cambiado

Según el exguardameta, aunque las reglas del juego y los enfoques hayan cambiado, lo más importante —la mentalidad ganadora y el espíritu de no rendirse jamás— debe mantenerse igual. El carácter triunfador del equipo que escribió una de las páginas más brillantes de la historia del Arsenal sigue siendo hoy uno de los principales pilares del club.

Antes de la temporada 2026-2027 de la Premier League, expertos y aficionados continúan debatiendo intensamente qué jugadores de la nueva generación campeona del Arsenal podrían formar parte de un once simbólico junto a las leyendas de 2004.