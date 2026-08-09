En Bangladesh, vecinos plantan arroz en una carretera sin terminar desde hace dos años

En la ciudad de Sripur, Bangladesh, los vecinos protestaron de una manera insólita contra una carretera cuya construcción lleva dos años sin terminar. Plantaron allí arrozales, mostrando simbólicamente que su estado actual se parece al de un arrozal.

Según se informó, la construcción de la carretera comenzó hace casi dos años, pero las obras no se completaron. La vía quedó excavada y abandonada. Cuando llueve, el agua se acumula en los baches, lo que dificulta aún más el tránsito de vehículos y peatones.

Los vecinos aseguran que la prolongada falta de finalización de la carretera está causando graves inconvenientes en su vida cotidiana. Por ello, organizaron esta singular protesta plantando arroz para volver a llamar la atención de las autoridades sobre el problema.

Este insólito método de protesta ya se había utilizado en Bangladesh para llamar la atención sobre los problemas viales. Por ejemplo, en 2013, los habitantes de Sripur, en Gazipur, plantaron arroz en una carretera deteriorada que se llenaba de barro y agua durante las lluvias para exigir su reparación.

La acción emprendida esta vez por los vecinos también se interpreta como un llamado a terminar cuanto antes la construcción de la carretera y resolver un problema que lleva mucho tiempo sin solución.