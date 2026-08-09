El panda que imitó a su cuidador se hizo famoso en las redes sociales (video)
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En un zoológico, un panda que intentaba repetir los movimientos de su cuidador despertó un gran interés en las redes sociales.
El video muestra al panda observando atentamente los movimientos cotidianos de su cuidador e intentando repetirlos a su manera. Sus gestos divertidos y adorables sorprendieron a los espectadores y provocaron la risa de muchos usuarios.
Las imágenes del panda intentando imitar a su cuidador se difundieron rápidamente en las redes sociales y captaron la atención de los usuarios.
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