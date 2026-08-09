El panda que imitó a su cuidador se hizo famoso en las redes sociales (video)

En un zoológico, un panda que intentaba repetir los movimientos de su cuidador despertó un gran interés en las redes sociales.

El video muestra al panda observando atentamente los movimientos cotidianos de su cuidador e intentando repetirlos a su manera. Sus gestos divertidos y adorables sorprendieron a los espectadores y provocaron la risa de muchos usuarios.

Las imágenes del panda intentando imitar a su cuidador se difundieron rápidamente en las redes sociales y captaron la atención de los usuarios.