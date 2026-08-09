Motorola presenta el smartphone Moto G Max con batería de 7000 mAch

·121·Tecnología
Motorola presenta el smartphone Moto G Max con batería de 7000 mAch

Según Ixbt.com, Motorola ha anunciado oficialmente el nuevo smartphone asequible Moto G Max, capaz de funcionar hasta tres días con una sola carga. El dispositivo busca atraer a los usuarios de los segmentos medio y económico gracias a su enorme batería y sus modernas especificaciones técnicas. Sobre ello, Ixbt.com informa .

La principal característica del nuevo dispositivo es su enorme batería de 7000 mAch de capacidad. Según promete el fabricante, esta reserva de energía permite utilizar el smartphone hasta tres días sin recargarlo, incluso con un uso intensivo. Es una ventaja importante para quienes viajan con frecuencia o se encuentran lejos de un cargador.

Pantalla y rendimiento

El smartphone está equipado con una pantalla Full HD+ de 6,72 pulgadas. El panel admite una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que hace que la interfaz de usuario y la reproducción de contenidos sean notablemente más fluidas.

Como base del hardware se ha elegido el procesador Snapdragon 6s Gen 4. Junto con la moderna memoria RAM LPDDR5X y el almacenamiento flash rápido UFS 3.1, garantiza un funcionamiento estable y ágil.

Cámaras y funciones adicionales

Las capacidades fotográficas del dispositivo también merecen atención. El módulo principal de la cámara principal utiliza un sensor Sony Lytia 600 de 50 megapíxeles. Le acompaña una cámara gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal incorpora un sensor de alta resolución de 32 megapíxeles, que permite tomar selfies de calidad.

Sin renunciar a las funciones prácticas tradicionales, Motorola ha mantenido en el nuevo modelo un conector de audio de 3,5 milímetros para auriculares. El dispositivo también cuenta con altavoces estéreo compatibles con la tecnología Dolby Atmos y protección contra el polvo y la humedad con certificación IP64.

Por ahora no se ha anunciado el precio exacto del smartphone Moto G Max. Sin embargo, se sabe que el modelo Moto G57 Power, con especificaciones similares, salió al mercado con un precio aproximado de 145 dólares.

MotorolaMoto G MaxSmartphoneSnapdragonTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

CATL prueba una batería segura para helicópteros y avionesCATL prueba una batería segura para helicópteros y avionesHoy, 06:20Superior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión únicaSuperior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión únicaHoy, 05:59Las ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésLas ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésHoy, 05:21Kreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreKreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreHoy, 04:28China planea enviar perros robot a una estación lunarChina planea enviar perros robot a una estación lunarHoy, 01:53Un fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsUn fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsHoy, 01:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil