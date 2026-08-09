Motorola presenta el smartphone Moto G Max con batería de 7000 mAch

Según Ixbt.com, Motorola ha anunciado oficialmente el nuevo smartphone asequible Moto G Max, capaz de funcionar hasta tres días con una sola carga. El dispositivo busca atraer a los usuarios de los segmentos medio y económico gracias a su enorme batería y sus modernas especificaciones técnicas. Sobre ello, Ixbt.com informa .

La principal característica del nuevo dispositivo es su enorme batería de 7000 mAch de capacidad. Según promete el fabricante, esta reserva de energía permite utilizar el smartphone hasta tres días sin recargarlo, incluso con un uso intensivo. Es una ventaja importante para quienes viajan con frecuencia o se encuentran lejos de un cargador.

Pantalla y rendimiento

El smartphone está equipado con una pantalla Full HD+ de 6,72 pulgadas. El panel admite una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que hace que la interfaz de usuario y la reproducción de contenidos sean notablemente más fluidas.

Como base del hardware se ha elegido el procesador Snapdragon 6s Gen 4. Junto con la moderna memoria RAM LPDDR5X y el almacenamiento flash rápido UFS 3.1, garantiza un funcionamiento estable y ágil.

Cámaras y funciones adicionales

Las capacidades fotográficas del dispositivo también merecen atención. El módulo principal de la cámara principal utiliza un sensor Sony Lytia 600 de 50 megapíxeles. Le acompaña una cámara gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal incorpora un sensor de alta resolución de 32 megapíxeles, que permite tomar selfies de calidad.

Sin renunciar a las funciones prácticas tradicionales, Motorola ha mantenido en el nuevo modelo un conector de audio de 3,5 milímetros para auriculares. El dispositivo también cuenta con altavoces estéreo compatibles con la tecnología Dolby Atmos y protección contra el polvo y la humedad con certificación IP64.

Por ahora no se ha anunciado el precio exacto del smartphone Moto G Max. Sin embargo, se sabe que el modelo Moto G57 Power, con especificaciones similares, salió al mercado con un precio aproximado de 145 dólares.