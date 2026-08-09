Un japonés se transforma en perro y deja a todos asombrados

La insólita afición de un japonés llamado Toco está despertando un gran interés en las redes sociales. Encargó un traje especial para abandonar por completo su apariencia humana y parecerse a un perro de verdad.

Según los informes, gastó 12 lakhs de rupias, es decir, cerca de 12 millones de rupias (aproximadamente 150,3 millones de sumes), para confeccionar este traje de aspecto realista. Su elaboración tomó unos 40 días.

El atuendo especial está tan cuidadosamente elaborado que, cuando Toco lo lleva puesto, a distancia resulta casi indistinguible de un perro real. No se utilizó ninguna cirugía: su apariencia extraordinaria se creó mediante el traje, el maquillaje y un diseño profesional.

Después de publicar en las redes sociales fotos y videos suyos con el traje, la peculiar afición de Toco provocó intensos debates entre los usuarios de internet.