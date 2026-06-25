Neymar regresa a la selección de Brasil: momentos emotivos tras 981 días de ausencia

Neymar, la estrella ofensiva de la selección brasileña, volvió a saltar al campo con la Canarinha tras una ausencia de casi tres años. El encuentro contra Escocia, que terminó en una victoria por 3-0, fue para el futbolista un desafío no solo físico, sino también mental. Tras una grave lesión sufrida en octubre de 2023 en un partido contra Uruguay, Neymar pasó por un largo proceso de recuperación. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Neymar, quien ingresó desde el banquillo en el minuto 75 en el Hard Rock Stadium de Miami, no pudo ocultar su emoción. Al finalizar la esperada pausa de 981 días, el futbolista no pudo contener las lágrimas. En una entrevista con TV Globo, confesó que su corazón latía muy rápido y que sintió una fuerte ansiedad antes de entrar al campo.

Difícil recuperación y un regreso muy esperado

La lesión de rodilla de Neymar (rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco) lo mantuvo alejado de su deporte favorito durante mucho tiempo. El futbolista trabajó incansablemente para recuperar su lugar en la selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti. Según UOL, el delantero realizó entrenamientos intensivos en los últimos 25 días para estar listo para el juego.

"Estoy muy feliz de vestir nuevamente la camiseta de la selección. Mi estado físico es bueno, afortunadamente todo ha quedado atrás. Fue muy difícil estar fuera, pero no estuve totalmente inactivo. Trabajé duro para recuperar la forma", destacó Neymar tras el partido. Según sus palabras, las lágrimas en el campo fueron la descarga de todas las emociones acumuladas.

El futbolista destacó que el apoyo de su familia fue inestimable en este camino difícil. Sus seres queridos también estuvieron presentes en el estadio de Miami, lo que hizo que estos momentos fueran aún más valiosos para Neymar. Su familia fue testigo de las dificultades superadas para que el jugador regresara y participara en las eliminatorias del Mundial.

El regreso de Neymar tiene una importancia fundamental para la selección de Brasil. A pesar de contar con Vinicius Junior y otras jóvenes estrellas, la experiencia y capacidad de liderazgo del número 10 siguen siendo necesarias para el equipo. La victoria contundente sobre Escocia reforzó aún más el estado anímico del grupo.

Este regreso ha sido un evento relevante no solo para Brasil, sino para toda la comunidad futbolística mundial. Ahora, la atención se centra en la forma deportiva de Neymar en los próximos partidos y en si podrá brindar nuevas victorias a la selección. El jugador reafirmó que su objetivo principal es ganar torneos importantes con su equipo nacional.