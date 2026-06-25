Harry Redknapp critica las academias inglesas: ¿a dónde han ido las jóvenes estrellas?

Uno de los entrenadores legendarios del fútbol inglés, Harry Redknapp, ha expresado su seria preocupación por el estancamiento en la formación de jóvenes talentos en los principales clubes de la Premier League, especialmente en West Ham, Tottenham y Liverpool. En una entrevista con Goal.com, el especialista destacó que, a pesar de que las academias modernas gastan grandes sumas, no se ven a los canteranos en los primeros equipos. Así lo informa Goal.com .

Según Redknapp, hoy en día los clubes crean todas las condiciones para los jóvenes futbolistas, pero esto no está dando los resultados esperados. Anteriormente, West Ham era conocido como la «academia del fútbol» y produjo estrellas mundiales como Bobby Moore, Rio Ferdinand, Frank Lampard y Joe Cole. Hoy en día, esa tradición casi ha desaparecido.

« No veo a ningún chico salido de la academia en el primer equipo del West Ham. Lo mismo ocurre en el Tottenham. ¿A dónde han desaparecido estos chicos?», se pregunta Redknapp. Según él, los clubes gastan sumas enormes en las academias y miman a los jóvenes como si fueran superestrellas, pero han disminuido los futbolistas que muestran resultados reales en el campo.

Las academias y los problemas modernos

El experimentado entrenador señala que el proceso de preparación de los jóvenes futbolistas se ha vuelto demasiado cómodo. Mientras que antes los jóvenes se forjaban en duras batallas en las ligas regionales, ahora viajan en autobuses de lujo y se alojan en hoteles por todo el país. Esto puede despertar un sentimiento de satisfacción prematura y apagar la pasión por la competencia real.

Actualmente, solo unos pocos jóvenes, como Max Dowman del Arsenal, destacan sobre el resto. Redknapp predice que este chico podría convertirse en el mejor jugador del país en unos años. Sin embargo, que no se vean talentos tan brillantes en otros grandes clubes indica que hay un problema en el sistema.

Mientras se espera que el West Ham pueda descender al Championship en la temporada 2026-27, Redknapp no descarta que esta situación pueda ser una oportunidad para los jóvenes. Jugar en una liga inferior a menudo abre el camino a los futbolistas de la academia para entrar en el primer equipo, ya que la presión es un poco menor.

En conclusión, el especialista instó a los dirigentes del fútbol inglés a revisar el sistema juvenil. Si los millones de libras esterlinas invertidos en las academias no dan frutos, los clubes de la Premier League corren el riesgo de renunciar totalmente a sus canteranos y depender únicamente de fichajes ya consagrados.