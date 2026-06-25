Pedri opina sobre el posible fichaje de Julian Alvarez por el FC Barcelona

Pedri, centrocampista del FC Barcelona, se ha pronunciado sobre los rumores relativos a la posible incorporación del delantero del Atlético Madrid, Julian Alvarez, a las filas catalanas. El deseo expresado abiertamente por el futbolista argentino de dejar el estadio Metropolitano ha causado un gran impacto en el mercado de transferencias. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con Teledeporte, Pedri elogió la habilidad del delantero campeón del mundo. Destacó que el FC Barcelona siempre debe intentar atraer a los mejores futbolistas del mundo y que Julian Alvarez es precisamente uno de esos jugadores.

"Me gusta mucho Julian como futbolista. Siempre he dicho que quiero que los mejores jueguen en el FC Barcelona", admitió Pedri. Sin embargo, el centrocampista de 23 años añadió que deben coincidir muchos factores para que este traspaso se concrete.

Obstáculos financieros y políticos en el traspaso

Esta declaración de Pedri llega en un momento bastante delicado para el club. Actualmente, la directiva del FC Barcelona, especialmente Deco y Joan Laporta, intenta equilibrar la compleja situación financiera del club. Por otro lado, es evidente que el Atlético Madrid no dejará marchar a su líder fácilmente, lo que dificulta aún más las negociaciones.

Según Goal.com, Pedri afirmó que no tiene intención de intervenir en los asuntos internos entre el club y el jugador. "No quiero interferir en los asuntos del club ni del jugador. Si este acuerdo se concreta y llega a nuestro equipo, lo recibiremos con alegría", señaló.

El propio Julian Alvarez ya ha pedido a la directiva del Atlético que lo ponga en el mercado. Según las informaciones, el delantero de 26 años sueña con continuar su carrera precisamente en las filas "azulgranas". Se dice que el FC Barcelona estaría preparando una suma de casi 130 millones de euros por el argentino.

La directiva del club ve a Alvarez como el candidato principal para sustituir a Robert Lewandowski, quien dejaría el estadio Camp Nou al finalizar su contrato. Se espera que la salida del delantero polaco deje un gran vacío en la línea de ataque y Alvarez es considerado la opción más idónea para llenar ese lugar.