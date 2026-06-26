Bruno Fernandes ha tomado una decisión final: Al-Nassr tendrá que esperar

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha decidido quedarse en Inglaterra a pesar del serio interés de los clubes de Arabia Saudita. El mediapunta portugués manifestó su intención de continuar su carrera en Old Trafford al menos una temporada más. Esta decisión ha sido una noticia esperada y positiva para los aficionados del club de Manchester, ya que el capitán ocupa un lugar central en el sistema de juego del equipo. Así lo informa Goal.com.

Según la información difundida por talkSPORT, Fernandes ha llegado a una conclusión clara sobre su futuro. Aunque han circulado diversos rumores de traspaso a su alrededor, el futbolista ha comunicado a sus compañeros y amigos cercanos que permanecerá en Manchester. Esta decisión es, naturalmente, una mala noticia para los representantes de la Saudi Pro League, especialmente para el Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo.

Interés de los clubes saudíes y ofertas rechazadas

Los clubes de Arabia Saudita, incluidos Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad, han intentado fichar a Fernandes desde el verano pasado. Especialmente el interés mostrado por el Al-Hilal hizo dudar al jugador la temporada pasada. Sin embargo, al final, Bruno prefirió quedarse en Inglaterra, tanto por su situación familiar como por el objetivo de mantener un alto nivel en su carrera futbolística.

Actualmente, el Al-Nassr tiene como objetivo reunir a Fernandes y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo. Un factor que agrava la situación es que han circulado noticias de que el seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, también podría dirigir al club de Riad. A pesar de ello, el centrocampista de 31 años no tiene intención de trasladarse a Asia por ahora.

Detalles del contrato y posición del club

La directiva del Manchester United está bastante tranquila respecto al caso del capitán. Al contrato actual de Fernandes le queda un año y el club tiene el derecho de extenderlo por un año más. Asimismo, aunque su contrato establece una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (56 millones de libras) para clubes fuera de Inglaterra, el propio futbolista no desea marcharse.

Según escribe Goal.com, la relación de Fernandes con la directiva del club no siempre ha sido fluida. Hace un tiempo, en una entrevista, insinuó que el club había estado dispuesto a venderlo, pero que esto no se concretó debido a la oposición del entrenador. No obstante, la situación ha cambiado y el nuevo cuerpo técnico considera al capitán como una parte integrante del equipo.

En conclusión, Bruno Fernandes sigue siendo la piedra angular del proyecto del Manchester United. Su decisión servirá para garantizar la estabilidad interna del equipo. Los clubes saudíes, por su parte, tendrán que buscar otras opciones para completar sus proyectos estelares.