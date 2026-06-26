Bruno Fernandes ha tomado una decisión final: Al-Nassr tendrá que esperar

·56·Deportes
Bruno Fernandes ha tomado una decisión final: Al-Nassr tendrá que esperar

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha decidido quedarse en Inglaterra a pesar del serio interés de los clubes de Arabia Saudita. El mediapunta portugués manifestó su intención de continuar su carrera en Old Trafford al menos una temporada más. Esta decisión ha sido una noticia esperada y positiva para los aficionados del club de Manchester, ya que el capitán ocupa un lugar central en el sistema de juego del equipo. Así lo informa Goal.com.

Según la información difundida por talkSPORT, Fernandes ha llegado a una conclusión clara sobre su futuro. Aunque han circulado diversos rumores de traspaso a su alrededor, el futbolista ha comunicado a sus compañeros y amigos cercanos que permanecerá en Manchester. Esta decisión es, naturalmente, una mala noticia para los representantes de la Saudi Pro League, especialmente para el Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo.

Interés de los clubes saudíes y ofertas rechazadas

Los clubes de Arabia Saudita, incluidos Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad, han intentado fichar a Fernandes desde el verano pasado. Especialmente el interés mostrado por el Al-Hilal hizo dudar al jugador la temporada pasada. Sin embargo, al final, Bruno prefirió quedarse en Inglaterra, tanto por su situación familiar como por el objetivo de mantener un alto nivel en su carrera futbolística.

Actualmente, el Al-Nassr tiene como objetivo reunir a Fernandes y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo. Un factor que agrava la situación es que han circulado noticias de que el seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, también podría dirigir al club de Riad. A pesar de ello, el centrocampista de 31 años no tiene intención de trasladarse a Asia por ahora.

Detalles del contrato y posición del club

La directiva del Manchester United está bastante tranquila respecto al caso del capitán. Al contrato actual de Fernandes le queda un año y el club tiene el derecho de extenderlo por un año más. Asimismo, aunque su contrato establece una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (56 millones de libras) para clubes fuera de Inglaterra, el propio futbolista no desea marcharse.

Según escribe Goal.com, la relación de Fernandes con la directiva del club no siempre ha sido fluida. Hace un tiempo, en una entrevista, insinuó que el club había estado dispuesto a venderlo, pero que esto no se concretó debido a la oposición del entrenador. No obstante, la situación ha cambiado y el nuevo cuerpo técnico considera al capitán como una parte integrante del equipo.

En conclusión, Bruno Fernandes sigue siendo la piedra angular del proyecto del Manchester United. Su decisión servirá para garantizar la estabilidad interna del equipo. Los clubes saudíes, por su parte, tendrán que buscar otras opciones para completar sus proyectos estelares.

Manchester UnitedBruno FernandesAl-NassrCristiano RonaldoTraspaso
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Callejón sin salida en las negociaciones entre Neymar y el FC CincinnatiCallejón sin salida en las negociaciones entre Neymar y el FC CincinnatiHoy, 01:32Mikel Oyarzabal habla sobre los rumores con el Barcelona y Lamine YamalMikel Oyarzabal habla sobre los rumores con el Barcelona y Lamine YamalHoy, 00:54Cristiano Ronaldo sometido a un control estricto en el aeropuerto tras el partido contra Uzbekistán (video)Cristiano Ronaldo sometido a un control estricto en el aeropuerto tras el partido contra Uzbekistán (video)Hoy, 00:51Manchester United se suma a la lucha por Felix Nmecha del Borussia DortmundManchester United se suma a la lucha por Felix Nmecha del Borussia DortmundHoy, 00:33Klopp califica a Ancelotti como el entrenador ideal para BrasilKlopp califica a Ancelotti como el entrenador ideal para BrasilHoy, 00:17Martines revela el factor clave de la victoria sobre UzbekistánMartines revela el factor clave de la victoria sobre UzbekistánHoy, 00:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán