La lucha por Mason Greenwood: comienza una guerra de fichajes entre la Juventus y la Roma

El delantero del Olympique de Marsella, Mason Greenwood, se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mercado de fichajes europeo. Dos gigantes de la Serie A italiana, la Juventus y la Roma, han iniciado una seria lucha por incorporar a este talentoso jugador a sus filas. Tras sus actuaciones productivas en la Ligue 1, el delantero inglés de 24 años se ha convertido en el objetivo principal de los clubes de Turín y Roma. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Calciomercato, los ojeadores y la directiva de la Juventus llevan mucho tiempo siguiendo la situación de Mason Greenwood. Los turineses han valorado positivamente el estilo de juego del futbolista desde la temporada pasada y ahora se preparan para presentar una oferta oficial. Esta intervención inesperada podría causar serios problemas al club romano de la Roma.

Negociaciones estancadas entre la Roma y Marsella

La Roma llevaba tiempo trabajando en el traspaso de Mason Greenwood, pero las negociaciones con el Marsella se detuvieron debido a las exigencias financieras. El club francés pide 50 millones de euros más bonificaciones por su líder. Los romanos aún no están dispuestos a pagar esa cantidad, pero el interés de la Juventus ha obligado al club capitalino a replantearse su estrategia.

Se informa que la Roma ha llegado a un acuerdo verbal con los representantes del jugador sobre su contrato personal. Sin embargo, el desacuerdo entre los clubes está retrasando el traspaso. El entrenador del equipo, Gian Piero Gasperini, ve a Mason Greenwood como una figura clave en su esquema táctico para la próxima temporada y ha pedido a la directiva que lo compre.

Según Goal.com, la Roma está incluso dispuesta a vender a su centrocampista Manu Koné para financiar este fichaje. Los servicios de Manu Koné interesan al Arsenal y al Chelsea de Inglaterra, aunque se dice que el jugador sueña con unirse al Paris Saint-Germain.

¿Por qué no se concretó la opción turca?

El club turco Fenerbahçe también estaba en la lucha por Mason Greenwood. Incluso uno de los candidatos a la presidencia del club, Hakan Safi, había anunciado que había llegado a un acuerdo con el jugador por un salario anual de 12 millones de euros. Sin embargo, la derrota de Safi en las elecciones anuló por completo la posibilidad de este traspaso y el club de Estambul se retiró de la carrera.

Actualmente, la lucha principal por Mason Greenwood se ha trasladado a los campos italianos. La capacidad financiera de la Juventus y su participación en la Champions League podrían ser un obstáculo serio para la Roma. Al mismo tiempo, el Marsella no quiere reducir sus exigencias, lo que intensifica aún más la carrera por el fichaje.