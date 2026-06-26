Turquía vence a Estados Unidos pero queda fuera del torneo

Se disputaron los partidos de la 3ª jornada del grupo D de la Copa del Mundo 2026.

En esta jornada, las selecciones nacionales de Turquía y Estados Unidos se enfrentaron. En un encuentro lleno de goles, Turquía se impuso por 3-2 ante Estados Unidos.

En el minuto 3, Trusty adelantó a Estados Unidos. Poco después, en el minuto 10, Güler empató el marcador. En el minuto 31, Yilmaz marcó el segundo gol para Turquía.

En la segunda mitad, Estados Unidos volvió a activarse y Berhalter logró empatar en el minuto 49. En los últimos minutos del encuentro, Ayhan anotó el gol que aseguró una victoria importante para Turquía en la Copa del Mundo 2026.

Copa del Mundo 2026. Grupo D, 3ª jornada

Turquía — Estados Unidos — 3:2

Goles: Güler, 10; Yilmaz, 31; Ayhan, 90 — Trusty, 3; Berhalter, 49.

Turquía: Çakir, Bardakcı, Elmali, Çelik, Güler, Özcan, Kökyürek, Yildiz, Yilmaz, Aydın.

Estados Unidos: Turner, Scally, Mackenzie, Trusty, Robinson, Reyna, Berhalter, Weah, McKennie, Aaronson, Ricardo Pepi.

De este modo, la selección de Estados Unidos terminó primera del grupo D con 6 puntos. Australia ocupó la segunda posición con 4 puntos.

Paraguay también sumó 4 puntos y quedó tercero. Turquía, con 3 puntos, terminó última del grupo y finalizó su participación en la Copa del Mundo.