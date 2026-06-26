Turquía vence a Estados Unidos pero queda fuera del torneo

·4·Deportes
Turquía vence a Estados Unidos pero queda fuera del torneo

Se disputaron los partidos de la 3ª jornada del grupo D de la Copa del Mundo 2026.

En esta jornada, las selecciones nacionales de Turquía y Estados Unidos se enfrentaron. En un encuentro lleno de goles, Turquía se impuso por 3-2 ante Estados Unidos.

En el minuto 3, Trusty adelantó a Estados Unidos. Poco después, en el minuto 10, Güler empató el marcador. En el minuto 31, Yilmaz marcó el segundo gol para Turquía.

En la segunda mitad, Estados Unidos volvió a activarse y Berhalter logró empatar en el minuto 49. En los últimos minutos del encuentro, Ayhan anotó el gol que aseguró una victoria importante para Turquía en la Copa del Mundo 2026.

Copa del Mundo 2026. Grupo D, 3ª jornada

Turquía — Estados Unidos — 3:2

Goles: Güler, 10; Yilmaz, 31; Ayhan, 90 — Trusty, 3; Berhalter, 49.

Turquía: Çakir, Bardakcı, Elmali, Çelik, Güler, Özcan, Kökyürek, Yildiz, Yilmaz, Aydın.

Estados Unidos: Turner, Scally, Mackenzie, Trusty, Robinson, Reyna, Berhalter, Weah, McKennie, Aaronson, Ricardo Pepi.

De este modo, la selección de Estados Unidos terminó primera del grupo D con 6 puntos. Australia ocupó la segunda posición con 4 puntos.

Paraguay también sumó 4 puntos y quedó tercero. Turquía, con 3 puntos, terminó última del grupo y finalizó su participación en la Copa del Mundo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lionel Messi sigue sorprendiendo a los 39 años: Pedri habla sobre su excompañeroLionel Messi sigue sorprendiendo a los 39 años: Pedri habla sobre su excompañeroHoy, 02:37La lucha por Mason Greenwood: comienza una guerra de fichajes entre la Juventus y la RomaLa lucha por Mason Greenwood: comienza una guerra de fichajes entre la Juventus y la RomaHoy, 02:35Callejón sin salida en las negociaciones entre Neymar y el FC CincinnatiCallejón sin salida en las negociaciones entre Neymar y el FC CincinnatiHoy, 01:32Bruno Fernandes ha tomado una decisión final: Al-Nassr tendrá que esperarBruno Fernandes ha tomado una decisión final: Al-Nassr tendrá que esperarHoy, 01:17Mikel Oyarzabal habla sobre los rumores con el Barcelona y Lamine YamalMikel Oyarzabal habla sobre los rumores con el Barcelona y Lamine YamalHoy, 00:54Cristiano Ronaldo sometido a un control estricto en el aeropuerto tras el partido contra Uzbekistán (video)Cristiano Ronaldo sometido a un control estricto en el aeropuerto tras el partido contra Uzbekistán (video)Hoy, 00:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev