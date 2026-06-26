Arda Guler fue el mejor jugador del partido Turquía — Estados Unidos

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Arda Guler fue el mejor jugador del partido Turquía — Estados Unidos

Se ha designado al mejor jugador del encuentro entre las selecciones nacionales de Turquía y Estados Unidos, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Arda Guler fue el héroe del partido, que terminó con una victoria por 3-2 a favor de Turquía. El centrocampista ofensivo de 21 años del Real Madrid recibió el premio al mejor jugador al finalizar el encuentro.

Guler anotó el primer gol de Turquía en este Mundial en el minuto 10. Su actividad constante y su despliegue en el centro del campo fueron fundamentales para la victoria de su equipo.

A pesar de ello, la selección de Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, terminó la fase de grupos en cuarta posición con 3 puntos y quedó eliminada del torneo.

La selección de Estados Unidos, a pesar de la derrota, avanzó a la fase de eliminación directa gracias a sus resultados previos en el grupo. Australia y Paraguay también obtuvieron el pase a la siguiente ronda del grupo D.

Arda GulerTurquíaEE. UU.
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Shuhrat Razzakov
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