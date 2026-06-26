José Mourinho y Kylian Mbappé: el Real Madrid prepara una nueva era

La directiva del Real Madrid ha traído de vuelta a José Mourinho como entrenador principal con el objetivo de reformar profundamente el sistema del equipo. Se espera que la colaboración entre el técnico portugués y la estrella francesa Kylian Mbappé sea el factor clave del éxito del club en las próximas temporadas. El exfutbolista Florent Malouda calificó a esta pareja como una «combinación perfecta». Así lo informa el portal

Goal.com. En una entrevista con Boyle Sports, Malouda mencionó que Mourinho construirá su esquema táctico específicamente alrededor de Kylian Mbappé. Según él, ambas personalidades encajan gracias a su sed infinita de victoria y su mentalidad de élite. Se espera que Mourinho imponga disciplina para solucionar los problemas sistémicos observados la temporada pasada.

José Mourinho rescindió su contrato actual con el Benfica para regresar a la capital española, pagándose una cláusula de 15 millones de euros. El experimentado entrenador firmó un contrato de tres años con el Real Madrid, válido hasta junio de 2029. Dirigirá los entrenamientos de pretemporada a partir del 13 de julio.

Reformas tácticas y nuevos fichajes

La tarea principal de Mourinho es maximizar el potencial de Kylian Mbappé, quien, a pesar de haber anotado 42 goles en todas las competiciones la temporada pasada, se quedó sin títulos. Especialmente, la salida de un mediapunta legendario como Luka Modric había afectado la capacidad de organización del juego del equipo. Por ello, el club ha realizado varios fichajes importantes para reforzar la plantilla.

Antes de la nueva temporada, se han incorporado los siguientes jugadores:

Ibrahima Konaté — para fortalecer la línea defensiva ;

Bernardo Silva — para aumentar la creatividad y gestionar el centro del campo ;

Marc Cucurella y Denzel Dumfries — para asegurar la actividad por las bandas.

Florent Malouda destacó que Mourinho tiene una gran experiencia en restaurar el equilibrio de la plantilla. «Tras la salida de Luka Modric, era necesario renovar el centro del campo. Mourinho puede crear un sistema que permita a Mbappé marcar más goles y liderar al equipo hacia adelante», afirma el excentrocampista.

Tras este nombramiento, los aficionados del Real Madrid esperan que el equipo vuelva a dominar no solo La Liga española, sino también la Champions League. El entendimiento mutuo entre Mourinho y Mbappé y el objetivo común de ganar trofeos están en el centro del nuevo proyecto estratégico del club.