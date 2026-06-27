Odil Hamrobekov: «Lo daremos todo contra el Congo»

El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Odil Hamrobekov, compartió sus reflexiones antes del importante encuentro contra la República Democrática del Congo en la 3ª jornada de la Copa del Mundo 2026.

En una entrevista con el servicio de prensa de la UFA, el jugador de 30 años destacó que enfrentarse a los mejores futbolistas del mundo en el Mundial está siendo una gran experiencia para el equipo.

«Tuvimos la oportunidad de jugar contra los mejores futbolistas del mundo. Creo que hemos ganado mucha experiencia. Es la primera vez que sentimos el nivel de un Mundial y esto deja impresiones muy positivas», dijo Hamrobekov.

Al mismo tiempo, el centrocampista admitió que los resultados de los primeros partidos no satisficieron ni a los jugadores ni a los aficionados. En su opinión, este Mundial servirá como una gran escuela para la futura participación del equipo en torneos internacionales.

«Solo los resultados no nos satisfacen, ni a nosotros ni a los aficionados. Pero este Mundial es una gran escuela para nuestra participación futura en la Copa Asia y otros torneos internacionales. Es especialmente útil para los jóvenes futbolistas que han venido con nosotros», añadió.

Hamrobekov señaló que, aunque las posibilidades de Uzbekistán de llegar a la fase de play-off son muy pequeñas, el equipo intentará aprovecharlas hasta el final.

«Muchas cosas quedarán claras antes de nuestro partido. Con el equipo, intentaremos aprovechar al máximo incluso la más pequeña oportunidad. Si logramos pasar a la siguiente ronda, será una gran alegría para nuestro pueblo. Queremos salir del grupo y dejar buenos recuerdos», afirmó el futbolista.

El centrocampista de la selección nacional subrayó que, en el duelo contra la RD Congo, ambos bandos saltarán al campo buscando únicamente la victoria.

«Creo que el equipo que esté mejor preparado mental y físicamente alcanzará su objetivo. Lo daremos todo. Debemos abordar este encuentro como si fuera el último de nuestra carrera. Espero que el resultado sea el que deseamos», destacó Hamrobekov.

Asimismo, dijo sentirse orgulloso de que el mundo entero conozca mejor a Uzbekistán gracias al Mundial.

Cabe recordar que el encuentro entre Uzbekistán y la RD Congo comenzará el 28 de junio a las 04:30 hora de Tashkent. Actualmente, el representante africano tiene 1 punto, mientras que la selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, aún no ha sumado puntos.