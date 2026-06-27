El club italiano del Como ha cerrado un acuerdo inesperado y sorprendente ante la apertura del mercado de fichajes de verano. El equipo de la Serie A ha acordado con el Real Madrid las condiciones de un nuevo contrato de 60 millones de euros para mantener a su estrella principal, el mediapunta argentino Nico Paz. Este paso demuestra la firme voluntad del club de conservar su plantilla antes de su debut en la Champions League la próxima temporada. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa el diario La Gazzetta dello Sport, la directiva del Como ha asumido este enorme compromiso financiero para evitar la activación de la cláusula de recompra preferente establecida por el Real Madrid. Según el acuerdo inicial, el club blanco tenía el derecho de recuperar a su canterano por solo 10 millones de euros, pero los italianos aceptaron elevar la cifra del traspaso a 60 millones de euros para quedarse definitivamente con el futbolista.

Detalles del traspaso y nuevas condiciones

Como resultado de las negociaciones, el Real Madrid no solo obtuvo una suma considerable, sino que también protegió sus intereses futuros. Según el nuevo pacto, el precio de recompra de Nico Paz para el «Club Blanco» se ha fijado ahora en 80 millones de euros. Se prevé que esta cifra entre en vigor el próximo verano. Los madrileños planean utilizar estos fondos para financiar el proyecto del nuevo entrenador Jose Mourinho.

Nico Paz se ha convertido en un verdadero líder bajo las órdenes de Cesc Fabregas durante las últimas dos temporadas. El jugador de 21 años anotó 12 goles en la Serie A la temporada pasada, contribuyendo de manera decisiva a que su equipo consiguiera el pase al torneo más prestigioso de Europa. Su juego atrajo la atención no solo del Real Madrid, sino también de otro grande de Italia, el Inter, pero el Como actuó con rapidez y dejó atrás a sus competidores.

Planes futuros del club

Según información de GOAL.com, el pago de 60 millones de euros se realizará a plazos durante cuatro años. Este método permite al Como cumplir con las normas del fair play financiero (FFP). No obstante, una inversión tan grande representa un gasto récord para el club y evidencia las ambiciones del equipo.

Para los aficionados que se reúnen en el Stadio Sinigaglia, esta noticia ha sido un gran impulso anímico. Que la estrella más brillante del equipo permanezca asegura la estabilidad de la plantilla antes de la Champions League. Ahora, Cesc Fabregas y la directiva del club centrarán su atención en reforzar la línea defensiva, ya que el centro del campo está sólidamente formado alrededor de Nico Paz.

Este traspaso es interesante también para los aficionados al fútbol uzbekos, ya que el hecho de que clubes modestos como el Como puedan negociar de tú a tú con gigantes como el Real Madrid en el mercado de fichajes es una de las nuevas tendencias del fútbol moderno. El rendimiento de Nico Paz la próxima temporada deberá demostrar que su precio realmente vale 60 millones de euros.