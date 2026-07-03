Gran movimiento en el mercado del Arsenal Women: Georgia Stanway llega al club londinense

Georgia Stanway, centrocampista estrella de la selección inglesa, se ha convertido oficialmente en miembro del club londinense Arsenal. Tras cuatro años exitosos en el Bayern Munich, la jugadora de 27 años ha decidido regresar a su país. Este traspaso es una de las primeras y más importantes contrataciones del Arsenal en el mercado de verano, reflejando las ambiciones del club para la próxima temporada. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Los rumores sobre el traspaso de Stanway al club londinense persistían desde que anunció su salida del Bayern en enero de este año. Tras largas negociaciones, la jugadora fue presentada oficialmente el viernes. Se ha informado que la experimentada centrocampista llevará el dorsal número 4 en el norte de Londres. Este movimiento también se valora como un evento significativo para el fútbol femenino inglés.

Según informa Goal.com, la jugadora ha firmado un contrato de tres años con su nuevo equipo, el cual incluye una cláusula de extensión por un año más. Stanway expresó su gran satisfacción por unirse al Arsenal, reconociendo especialmente el papel del club en llevar el fútbol femenino a un nuevo nivel. Según sus palabras, el deseo de ganar trofeos y crecer como jugadora fue lo que la llevó a tomar esta decisión.

Cuatro años de éxito en Alemania

La etapa de Georgia Stanway en el club muniqués fue un punto de inflexión en su carrera. Tras finalizar una colaboración de siete años con el Manchester City en 2022 y trasladarse a Alemania, se convirtió en una verdadera estrella. Con el Bayern, conquistó ocho trofeos, incluyendo cuatro títulos consecutivos de la Bundesliga y dos Copas nacionales.

Asimismo, contribuyó significativamente a que el Bayern alcanzara las semifinales de la Champions League esta temporada, el mejor resultado del club en los últimos cinco años. Durante su estancia en Alemania, Stanway destacó no solo a nivel de club, sino también en el ámbito internacional. Ganó la Eurocopa con la selección de Inglaterra y llegó a la final del Mundial 2023.

Nuevas oportunidades para el Arsenal

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, valoró positivamente el fichaje de Stanway. En opinión de la técnica, la experiencia y la mentalidad ganadora de la jugadora aportarán una nueva dimensión al centro del campo. Se espera que la actividad de Stanway en el eje central y su capacidad para organizar el ataque encajen perfectamente con el estilo de juego del club londinense.

Los logros personales de la jugadora también avalan su nivel. Tras sus brillantes actuaciones en el Mundial, fue nominada por primera vez al Balón de Oro. Ahora, esta experiencia deberá servir para que el Arsenal recupere el liderazgo tanto en la liga inglesa como en competiciones internacionales.

Actualmente, el equipo femenino del Arsenal está a punto de comenzar los preparativos para la nueva temporada. La llegada de una jugadora del nivel de Stanway despierta grandes esperanzas entre los aficionados. Es muy probable que se convierta en una pieza fundamental del once titular desde las concentraciones pretemporales.