El seleccionador de la selección argentina, Lionel Scaloni, respondió a las preguntas de los periodistas antes del encuentro contra Cabo Verde en los octavos de final de la Copa del Mundo. El técnico rechazó las críticas sobre la falta de variedad en el ataque y la excesiva dependencia del factor del capitán Lionel Messi. Este encuentro, que se disputará en Miami, promete ser un choque emocionante entre la sorpresa del torneo y los actuales campeones. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En la fase de grupos, la selección argentina logró un resultado perfecto, liderando el grupo G. Tras vencer 3-1 a Jordania en la última jornada, la «albiceleste» se clasificó a los play-offs con confianza. Sin embargo, muchos especialistas destacan que la contribución de Lionel Messi en los goles marcados es muy alta. El delantero de 37 años logró anotar en 6 ocasiones ya en la fase de grupos.

Responsabilidad goleadora y juego colectivo

Según Goal.com, Lionel Scaloni afirmó que no le preocupa la prolificidad del capitán. Para el entrenador, independientemente de quién marque el gol, la victoria colectiva del equipo es lo primero. «Estamos en buena forma y, como todos, estamos emocionados. Tenemos delante a un rival respetable que está jugando muy bien. En los play-offs no hay lugar para el error: el equipo que pierde vuelve a casa», señaló el técnico.

Al referirse a los comentarios sobre Messi, Scaloni dijo: «Lionel Messi está acostumbrado a jugar en cualquier circunstancia. Otros jugadores también tuvieron oportunidades, pero fue Leo quien las aprovechó. Me gustaría que los goles se distribuyeran en el equipo, pero mientras el equipo gane, no es un problema». Esta declaración demuestra que reina la tranquilidad interna en el campamento argentino.

Cabo Verde: un rival sorprendente y peligroso

La selección de Cabo Verde, próximo rival de Argentina, se ha convertido en el verdadero descubrimiento de este torneo. Sorprendieron a equipos fuertes como España y Arabia Saudita en la fase de grupos, sin perder ningún partido. Scaloni entiende bien que no será fácil romper el muro defensivo del rival.

«Cabo Verde es un equipo que llega sin conocer la derrota. Incluso merecían ganar contra Arabia Saudita. Cierran muy bien los carriles centrales en defensa y son extremadamente peligrosos en el contraataque. Tienen jugadores técnicamente fuertes en su plantilla. Los valoramos y respetamos debidamente», añadió el entrenador.

Es natural que este encuentro despierte un gran interés también entre los aficionados al fútbol uzbekos. Después de todo, cada partido con la participación de Lionel Messi es uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial, incluyendo nuestra región. El duelo de octavos de final entre Argentina y Cabo Verde se llevará a cabo el viernes en Miami, bajo condiciones climáticas de alta humedad.