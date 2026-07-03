Revolución en el sistema educativo chino: la IA se vuelve obligatoria en todos los niveles

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Revolución en el sistema educativo chino: la IA se vuelve obligatoria en todos los niveles

El gobierno chino ha anunciado una estrategia a gran escala destinada a reformar profundamente el sistema educativo nacional. Según esta, el aprendizaje de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) será obligatorio en todas las instituciones educativas. Este plan quinquenal, aprobado por el Consejo de Estado de la República Popular China, se considera un paso crucial hacia la independencia tecnológica del país. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El nuevo programa se basa directamente en los llamados del presidente de la RPC, Xi Jinping, para acelerar la formación de especialistas en el campo de las tecnologías avanzadas. Mientras el crecimiento económico se desacelera y la competencia tecnológica con EE. UU. se intensifica, Pekín considera la AI como el principal motor del desarrollo futuro. El objetivo es aumentar la alfabetización digital de alumnos y estudiantes, así como desarrollar habilidades en el uso práctico de sistemas inteligentes modernos.

Objetivos estratégicos y soberanía tecnológica

Según el documento del Consejo de Estado, se ha encomendado a las administraciones regionales la implementación estricta de esta política. Esta iniciativa es parte de la estrategia de Pekín para lograr el liderazgo mundial en sectores críticos. Ante las restricciones de exportación impuestas por los países occidentales a los semiconductores avanzados y sistemas de computación, China se ve obligada a crear su propia base tecnológica nacional.

A través de esta reforma, el gobierno chino busca resolver simultáneamente dos tareas importantes: implementar rápidamente las tecnologías AI para aumentar la productividad laboral en la economía y, al mismo tiempo, mitigar el impacto negativo de la automatización en el mercado laboral. Este asunto es extremadamente delicado dado que la tasa de desempleo juvenil en el país sigue siendo alta.

Mercado laboral y protección social

El Ministerio de Educación de China había recomendado previamente a las instituciones de educación superior ampliar los programas orientados a la inteligencia artificial. Esto se ve como un factor clave para aumentar la competitividad de los graduados en el mercado laboral. Al mismo tiempo, Pekín intenta mantener el equilibrio entre la automatización y el empleo.

Las sentencias judiciales recientes también lo confirman. Los tribunales chinos han declarado ilegal en varios casos el despido de empleados con el único propósito de reemplazarlos por sistemas de AI. Esto demuestra la intención del gobierno de llevar a cabo el progreso tecnológico sin perjudicar la estabilidad social.

En conclusión, China aspira a asegurar una superioridad tecnológica a largo plazo mediante la integración de la AI en el sistema educativo. Este enfoque permite no solo aumentar la eficiencia económica, sino también preparar a las futuras generaciones para la nueva realidad digital.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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