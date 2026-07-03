Un hombre estrangula a su esposa tras conflictos por la dote y su peso

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Un hombre estrangula a su esposa tras conflictos por la dote y su peso

En el estado de Karnataka, India, un conflicto por la dote y la violencia doméstica terminaron en tragedia. Según los medios locales, un hombre estranguló a su esposa de 29 años tras exigencias de dote e insultos constantes sobre su apariencia física.

Se informó que la víctima, Priyanka Kamalakar, se casó con Basavaraj Vaddar en 2024. Aunque al principio la vida matrimonial fue tranquila, la relación se deterioró con el tiempo.

Según la investigación, Basavaraj y sus familiares exigían que Priyanka trajera más dinero y joyas de oro de sus padres. Debido al incumplimiento de estas demandas, la mujer sufrió presiones psicológicas y físicas constantes.

Asimismo, el sospechoso humillaba frecuentemente a su esposa por su peso, insultándola diciendo que estaba demasiado gorda y que no podía tener hijos. Según las fuentes, esto causó disputas y peleas permanentes entre la pareja.

El pasado 29 de junio, se produjo una nueva disputa familiar por la noche en su casa del pueblo de Xanasi. Según los datos preliminares, Basavaraj estranguló a su esposa durante la pelea. También se indica que pudo haber intentado ocultar las huellas del crimen.

Se ha abierto un caso penal por asesinato premeditado. La policía ha detenido a Basavaraj Vaddar y a tres de sus familiares: Renavva, Subhash y Siddaramesh.

Actualmente, las fuerzas del orden continúan las diligencias de investigación sobre este caso.

KarnatakaPriyanka KamalakarBasavaraj VaddarRenavva
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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