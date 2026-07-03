La compañía SpaceX, liderada por Elon Musk, continúa conectando las regiones más remotas del mundo al mundo digital a través de su internet satelital Starlink. Como parte de un nuevo proyecto a gran escala, se ha establecido una colaboración con el gobierno de Paraguay para conectar más de 1600 escuelas en las zonas más aisladas del país a una red de internet de alta velocidad y baja latencia. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Esta iniciativa se lleva a cabo con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación Nacional de Paraguay (MITIC) y la compañía estatal de telecomunicaciones COPACO. Según ixbt.com, el objetivo principal del proyecto es eliminar la brecha digital en todo el país y elevar la calidad de la educación a un nuevo nivel.

Como resultado de este proyecto, más de 50 000 estudiantes y profesores tendrán acceso a recursos educativos modernos. Esto incluye clases en línea, bibliotecas digitales y plataformas de cooperación internacional. En las zonas donde anteriormente era difícil acceder a internet, el proceso educativo ahora se digitalizará completamente.

Expansión a escala global

SpaceX no se limita solo a Paraguay. En los últimos meses, la empresa ha aumentado su actividad en otros países de África y América del Sur. Específicamente, decenas de escuelas remotas en Kenia y Bolivia ya se han conectado con éxito al sistema Starlink, aumentando significativamente la eficiencia educativa en estas regiones.

Asimismo, SpaceX ha obtenido el permiso oficial para lanzar los servicios de Starlink en Costa de Marfil, en África Occidental. Esto demuestra que el internet satelital se está convirtiendo en la solución única en puntos donde la infraestructura de cable tradicional no puede llegar, ampliando la cobertura global.

La importancia de tales tecnologías también es alta en el contexto de Uzbekistán. Teniendo en cuenta que la instalación de líneas de fibra óptica en los pueblos montañosos y remotos del país requiere costos elevados, soluciones como Starlink podrían ser una alternativa eficaz para las instituciones educativas y de salud locales en el futuro.

Actualmente, en Paraguay, no solo las escuelas, sino también los centros médicos rurales han comenzado a conectarse gradualmente a la red. Esto juega un papel fundamental en salvar vidas a través de consultas médicas remotas y el intercambio rápido de información.