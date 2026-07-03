Revelado el aspecto del iPhone 18 Pro

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Revelado el aspecto del iPhone 18 Pro

Nueva información sobre el futuro iPhone 18 Pro de Apple se ha filtrado en internet. En esta ocasión, se han hecho públicas imágenes que muestran la posible apariencia del dispositivo, nuevos colores de chasis y algunos cambios de diseño.

Según la información, las imágenes se difundieron tras un ciberataque a Tata Electronics , uno de los principales socios de producción de Apple. Android Authority informa que, como resultado del ataque, se filtraron más de 200,000 archivos con un volumen total de más de 630 GB .

En las imágenes difundidas por insiders también se muestran los nuevos colores preparados para el iPhone 18 Pro . EarlyAppleLeaks indica que Apple ha elegido el color Cherry Red oscuro para la producción en masa. Aunque la compañía probó varias opciones, se dice que este tono fue aprobado como decisión final.

Un smartphone Apple iPhone de color rojo con la inscripción

Al mismo tiempo, CMF (Color, Material and Finish) un chasis de color púrpura oscuro llamado Burgundy probado bajo el programa CMF también apareció en internet. Sin embargo, las fuentes señalan que esta variante no formó parte de la línea final de modelos.

Los materiales filtrados también respaldan las previsiones anteriores sobre el diseño del dispositivo. Específicamente, gracias al reposicionamiento de los sensores frontales, se espera que la Dynamic Island sea más compacta y menos visible.

Anteriormente, ya se había filtrado en internet un video de pruebas internas para evaluar la resistencia a caídas del iPhone 18 Pro. Esto indica que Apple está trabajando seriamente en la robustez de la nueva generación de smartphones.

Revelado el aspecto del iPhone 18 Pro

Apple aún no ha emitido un comunicado oficial sobre estas filtraciones. No obstante, las imágenes y datos técnicos aumentan el interés por el futuro iPhone 18 Pro .

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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