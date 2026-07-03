Buscan a mujer por acosar a hombres en Estambul

Videos que muestran a una mujer realizando actos inapropiados hacia hombres en varios distritos de Estambul han generado un amplio debate en las redes sociales.

Se informó que el primer incidente ocurrió en un taller del distrito de Umraniye. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la mujer entrando con la excusa de vender un producto e intentando besar a un empleado. El empleado se resistió y le pidió que abandonara el lugar.

Poco después, se difundieron grabaciones similares de cámaras de seguridad de un almacén y otro punto de venta en el distrito de Bayrampasha. En las imágenes se ve a la mujer acercándose a empleados masculinos sin su consentimiento y acosándolos.

Según fuentes locales, se está llevando a cabo una investigación sobre estos incidentes. Actualmente se realizan labores de búsqueda para identificar y localizar a la mujer.