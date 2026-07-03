El control de la selección de Argentina en el aeropuerto de Miami hace reír a Messi

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El control de la selección de Argentina en el aeropuerto de Miami hace reír a Messi

Antes del partido en Miami, los jugadores de la selección argentina pasaron el control del aeropuerto. Lionel Messi también participó en el proceso de control junto a su equipo.

Esta situación resultó un poco graciosa para Messi. La razón es que él reside en Miami y es jugador del club local «Inter Miami».

A pesar de ello, el capitán argentino cumplió con las normas generales al igual que los demás futbolistas. Imágenes de él sonriendo durante el proceso se viralizaron en las redes.

Lionel Messi se encuentra en un campo abierto con su equipo.
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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