El control de la selección de Argentina en el aeropuerto de Miami hace reír a Messi
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Antes del partido en Miami, los jugadores de la selección argentina pasaron el control del aeropuerto. Lionel Messi también participó en el proceso de control junto a su equipo.
Esta situación resultó un poco graciosa para Messi. La razón es que él reside en Miami y es jugador del club local «Inter Miami».
A pesar de ello, el capitán argentino cumplió con las normas generales al igual que los demás futbolistas. Imágenes de él sonriendo durante el proceso se viralizaron en las redes.
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