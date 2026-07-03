El control de la selección de Argentina en el aeropuerto de Miami hace reír a Messi

Antes del partido en Miami, los jugadores de la selección argentina pasaron el control del aeropuerto. Lionel Messi también participó en el proceso de control junto a su equipo.

Esta situación resultó un poco graciosa para Messi. La razón es que él reside en Miami y es jugador del club local «Inter Miami».

A pesar de ello, el capitán argentino cumplió con las normas generales al igual que los demás futbolistas. Imágenes de él sonriendo durante el proceso se viralizaron en las redes.