Cuatro ladrones capturados de forma insólita y divertida con ayuda de vecinos en Indonesia

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Cuatro ladrones capturados de forma insólita y divertida con ayuda de vecinos en Indonesia

Después de que su casa fuera robada repetidamente, un joven indonesio pidió ayuda a sus vecinos. Afirmando que los organismos de seguridad no habían logrado resultados, intentó atrapar a los ladrones por su cuenta.

Durante la noche, se colocó una trampa especial en el jardín. Como resultado, cuatro sospechosos que ingresaron fueron capturados en el lugar.

El dueño de la casa y sus vecinos los envolvieron firmemente con cinta adhesiva para dejarlos inmóviles. Además, crearon formas divertidas en sus cabezas con correas.

Después de que las imágenes fueran publicadas en Internet, atrajeron rápidamente a muchos espectadores. El incidente está siendo ampliamente discutido en las redes sociales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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