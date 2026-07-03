Usuarios de iPhone encuentran forma de restaurar notificaciones en Max

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Usuarios de iPhone encuentran forma de restaurar notificaciones en Max

Los inconvenientes surgidos tras la eliminación de la mensajería Max de la App Store están encontrando solución. Según la información más reciente, más de 5 millones de propietarios de dispositivos iOS han logrado restaurar las notificaciones push a través de la versión web móvil. Este método se está convirtiendo en la principal herramienta de comunicación para los usuarios desconectados del servicio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación Ixbt.com, para principios de julio, más de 5,3 millones de usuarios han comenzado a utilizar esta solución alternativa. Cabe recordar que, a principios de junio, la aplicación Max fue eliminada de la tienda de aplicaciones de Apple sin ninguna explicación oficial. Esta situación dificultó la descarga de la mensajería por parte de nuevos usuarios y el funcionamiento del sistema de notificaciones para los usuarios actuales.

Procedimiento para activar las notificaciones

Para los propietarios de iPhone, la única forma actual de recuperar las notificaciones es añadir la versión web de la mensajería a la pantalla de inicio. Para ello, los usuarios deben abrir el sitio oficial de Max en el navegador Safari y luego colocar el servicio en la «Pantalla de inicio» (Add to Home Screen) a través del menú «Compartir» (Share).

Una vez instalado el acceso directo, se requiere volver a iniciar sesión en la cuenta y confirmar el permiso de envío de notificaciones solicitado por el sistema. Esta tecnología es posible gracias a las capacidades de Progressive Web Apps (PWA) introducidas por Apple en iOS. Esto permite mantener la comunicación con el usuario incluso para servicios que no están disponibles en la App Store.

Lo curioso es que, al pulsar sobre una notificación, el sistema inicia automáticamente la aplicación Max instalada en el dispositivo. Si la aplicación ha sido eliminada del dispositivo, el sistema abre automáticamente la versión web móvil del servicio. Esto sirve para acercar la experiencia del usuario lo más posible a la aplicación original.

Recomendaciones de expertos

Los desarrolladores recomiendan encarecidamente a los usuarios de iPhone no eliminar la aplicación Max existente. Asimismo, es conveniente desactivar la función de eliminar automáticamente aplicaciones no utilizadas (Offload Unused Apps) en los ajustes de iOS. De lo contrario, el sistema podría eliminar la mensajería para liberar espacio y su descarga volvería a ser imposible.

Esta solución también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que las restricciones en las plataformas globales a menudo afectan la comunicación diaria de los usuarios regionales. Actualmente, la configuración de notificaciones a través de la versión web es el método más seguro y fiable.

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Abror Shuhratov
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