Cristiano Ronaldo advierte a España antes del partido

El capitán de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, expresó sus reflexiones antes del gran choque contra España en los octavos de final del Mundial 2026.

La estrella portuguesa calificó al rival como uno de los principales favoritos del torneo y destacó que su equipo espera un duelo muy complicado.

«Conocemos muy bien a España»

Según Ronaldo, los futbolistas portugueses conocen bien el estilo de juego y las capacidades de España.

«Nos prepararemos seriamente para este encuentro porque conocemos muy bien a este equipo», declaró al servicio de prensa de la FIFA.

El delantero espera que haya una competencia intensa en cada zona del campo durante este partido.

«Será un partido equilibrado y espectacular»

Cristiano valoró positivamente las capacidades de ambos equipos, afirmando que los aficionados pueden esperar un fútbol emocionante.

«Creo que será un partido muy equilibrado y espectacular», dijo Ronaldo.

En su opinión, el destino de la siguiente fase podría decidirse por pequeños detalles y el aprovechamiento eficaz de las oportunidades creadas.

Portugal venció a Croacia con dificultad

Los pupilos de Roberto Martinez libraron una batalla intensa contra Croacia en los dieciseisavos de final.

Portugal logró una victoria sufrida por 2-1, entrando así entre los 16 mejores equipos del torneo.

España llega con una victoria convincente

España, por su parte, casi no encontró dificultades contra Austria en la ronda anterior.

Los españoles ganaron 3-0, demostrando una vez más que son uno de los principales candidatos al título.

¿Quién dominará el derbi ibérico?

Se espera que el encuentro entre Portugal y España sea uno de los carteles más atractivos de los octavos de final.

Por un lado, una Portugal experimentada liderada por Ronaldo; por el otro, una España segura y ofensiva. Ahora toda la atención se centra en el derbi ibérico que decidirá el pase a los cuartos de final.