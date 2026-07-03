El Real Madrid desmiente oficialmente los rumores sobre el fichaje de Enzo Fernández

El club español Real Madrid ha reaccionado de manera tajante e inesperada a los rumores de transferencia que rodean al centrocampista del Chelsea londinense, Enzo Fernández. En los últimos días, las declaraciones del agente del campeón del mundo argentino habían reforzado las especulaciones sobre la salida del jugador de Stamford Bridge, pero el gigante madrileño ha anunciado oficialmente que no se está llevando a cabo ninguna negociación. Así lo informa la noticia de Goal.com.

En un comunicado publicado en su sitio web oficial, el club subrayó que no existe ningún interés en Enzo Fernández y que no se han realizado acciones, ni directas ni indirectas, para su traspaso. La directiva del Real Madrid, que suele responder con silencio a los rumores de fichajes, consideró necesario aclarar la situación en esta ocasión.

La postura oficial del club

El comunicado del Real Madrid dice: "Respecto a las noticias difundidas en los últimos días sobre el traspaso de Enzo Fernández a nuestro club, informamos que el Real Madrid no ha realizado ningún intento por fichar a este jugador ni tiene tal intención. Valoramos enormemente la calidad de Enzo Fernández, pero basándonos en nuestra relación con el Chelsea y los principios de lealtad institucional, hemos considerado necesario rechazar esta información inexacta".

Este comunicado ha sido emitido no solo para poner fin a la confusión entre los aficionados, sino también para mantener el respeto mutuo entre los dos grandes clubes. Los madrileños lamentaron que tales noticias infundadas pudieran perjudicar a ambas partes.

Competencia en el mediocampo y nuevos fichajes

Detrás de esta negativa del Real Madrid, un factor importante podría ser que la línea de mediocampo del equipo ya está saturada. Según la información, el club aumentó recientemente su potencial creativo al firmar al centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, como agente libre.

Actualmente, la competencia en el centro del campo es sumamente fuerte. Debido a la llegada de Bernardo Silva y a las estrellas existentes, incluso el futuro de talentos franceses como Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga está siendo cuestionado. Existen noticias de que el Manchester United ha mostrado interés en ellos.

En conclusión, el Real Madrid ha definido claramente su estrategia de fichajes y Enzo Fernández no entra en los planes del equipo por ahora. El futbolista argentino deberá seguir consolidando su lugar en la Premier League inglesa o considerar otras opciones.