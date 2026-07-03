El Napoli comienza una nueva era con Allegri

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El Napoli comienza una nueva era con Allegri

El club Napoli ha anunciado oficialmente a Massimiliano Allegri como su nuevo entrenador principal.

El técnico italiano de 58 años ha firmado un contrato a largo plazo con el club napolitano. Seis veces campeón de Italia, intentará devolver al Napoli a la lucha por el Scudetto.

Contrato previsto hasta 2029

Se ha informado que el contrato de Allegri con el Napoli estará vigente hasta el verano de 2029.

Ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre la colaboración ya en mayo. Sin embargo, el anuncio oficial se retrasó debido a que los asuntos financieros con su antiguo equipo, el AC Milan, no se habían resuelto completamente.

Allegri fue el elegido tras la salida de Conte

Antonio Conte dejó el Napoli tras finalizar la temporada.

Posteriormente, la directiva del club comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador y finalmente aprobó la candidatura del experimentado Massimiliano Allegri.

Seis veces campeón de Italia

A lo largo de su carrera como entrenador, Allegri ha ganado seis títulos de liga en la Serie A.

Desglose:

  • Cinco veces con la Juventus;

  • Una vez con el AC Milan,

ganó el Scudetto.

El Napoli terminó la temporada en segunda posición

La temporada pasada, el Napoli sumó 76 puntos en la Serie A y finalizó el campeonato en el segundo puesto.

Ahora el club tiene la tarea de luchar nuevamente por el campeonato. Los napolitanos esperan lograr este objetivo bajo el mando de Massimiliano Allegri.

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Shuhrat Razzakov
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