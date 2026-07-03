El máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra, Harry Kane, ha alcanzado un nivel de importancia para su equipo comparable al de Lionel Messi para Argentina. El delantero del Bayern Munich destaca no solo por sus goles, sino también por su capacidad de liderazgo en el campo y su papel en la creación del juego. Así lo informa Goal.com en una noticia.

El exfutbolista Stan Collymore, en una entrevista con Goal, analizó la situación actual de Kane y su contribución inigualable a los éxitos de la selección. En su opinión, Kane se diferencia claramente de los delanteros de generaciones anteriores por su preparación mental y estabilidad. Actualmente, la selección inglesa depende en gran medida de la habilidad de su capitán.

Liderazgo y récords: ¿Por qué Kane es un jugador irremplazable?

Tras anotar 61 goles la temporada pasada en la Bundesliga alemana y lograr dos campeonatos, Kane mantiene un ritmo alto en la Copa del Mundo que se disputa en América del Norte. Comenzó el torneo con un doblete contra Croacia y posteriormente anotó en los encuentros ante la RD Congo y Panamá. Actualmente, su cuenta de goles internacionales asciende a 84.

Stan Collymore señala que es difícil imaginar en qué situación quedaría Inglaterra si Kane no estuviera en el campo. Esta situación se compara con la caída significativa del nivel de juego de la selección de Argentina en ausencia de Lionel Messi. Aunque Inglaterra cuenta con muchos jóvenes talentos, aún no destaca un delantero centro que pueda suplir a Kane.

"No sabemos cómo jugaría el equipo sin Harry Kane, ya que participa en casi todos los partidos. Jugadores como Ollie Watkins o Jude Bellingham pueden actuar en el ataque, pero no pueden garantizar la consistencia de resultados que ofrece Kane", afirma Collymore.

Problemas futuros y sistema de juveniles

Una de las mayores preocupaciones del fútbol inglés es la falta de jóvenes delanteros que puedan reemplazar a Kane. Según los expertos, ni en la selección Sub-21 ni en las categorías inferiores está surgiendo un "número 9" universal como Harry Kane, lo que podría convertirse en un problema grave para la selección en el futuro.

A pesar de ello, el equipo dirigido por Thomas Tuchel está aprovechando al máximo el extraordinario estado deportivo de Kane. Tras partidos desafortunados y lesiones en la Eurocopa, Kane ha recuperado totalmente la confianza gracias a su exitosa temporada en Alemania. Su estado actual sirve como la fuerza principal para guiar a Inglaterra hacia la Copa del Mundo.