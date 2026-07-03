Paso inesperado de Microsoft: ya es posible iniciar sesión en Edge con una cuenta de Google

Microsoft ha lanzado la versión estable 150 de su navegador Edge. El cambio más importante e inesperado de esta actualización es que los usuarios ahora pueden iniciar sesión en el navegador a través de una cuenta de Google. Anteriormente, se requería únicamente una cuenta de Microsoft para la sincronización de datos y el acceso al sistema. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La nueva función ha aparecido en el menú de perfil y en la pantalla de inicio de sesión para usuarios de los sistemas operativos Windows y macOS. Este paso evidencia un cambio en la política estrictamente cerrada de Microsoft. Hace unos años, la corporación había enfatizado que no tenía intención de integrar servicios externos, especialmente los de Google, en el navegador Edge.

Comodidades para los usuarios

Según ixbt.com, la posibilidad de usar una cuenta de Google se implementó tras numerosas solicitudes de los usuarios. Esta novedad es especialmente conveniente para quienes migran de Google Chrome a Microsoft Edge. Ahora, los marcadores, contraseñas guardadas y otros datos personales pueden transferirse automáticamente sin necesidad de importarlos por separado.

Teniendo en cuenta la popularidad de los servicios de Google entre los usuarios de Uzbekistán, esta actualización podría ayudar a ampliar la audiencia de Edge en el país. Para muchos, crear una cuenta de Microsoft parecía un paso innecesario; ahora pueden realizar todas las operaciones con su cuenta de Google existente.

Workspaces y cambios en los requisitos del sistema

La actualización no se limita solo a la autorización. También hubo cambios en la función Workspaces: el sistema de trabajo con pestañas agrupadas se trasladó a la plataforma de sincronización personal de Edge. Sin embargo, se eliminó la posibilidad de compartir los espacios de trabajo con otros usuarios.

También se informó sobre limitaciones técnicas. La versión Edge 150 será la última en admitir el sistema operativo macOS 12 Monterey. En el futuro, los propietarios de dispositivos Apple deberán actualizar su sistema a una versión más reciente para seguir recibiendo actualizaciones.

En conclusión, Microsoft busca aumentar la lealtad de los usuarios al integrarse con una plataforma competidora. Sin duda, esta política de apertura intensificará la competencia en el mercado de los navegadores.