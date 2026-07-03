El gigante tecnológico surcoreano Samsung continúa trabajando en sus futuros buques insignia. Según la información más reciente, la compañía planea realizar un cambio revolucionario en el segmento de los smartphones compactos. Específicamente, se espera que el modelo Galaxy S27 Pro esté equipado con una batería al nivel del Galaxy S26 Ultra, que es considerablemente más grande. Así lo informa Ixbt.com.

Según el reconocido insider Schrodinger (Phone Futurist), el modelo Samsung Galaxy S27 Pro contará con una batería de 5000 mAh. Este indicador solía ser exclusivo de los flagships más grandes y costosos. Se estima que el dispositivo tendrá una pantalla de aproximadamente 6,4 pulgadas y se convertirá en casi una copia exacta de la versión Ultra en capacidades técnicas, pero presentada en un formato más compacto.

Enfoque cauteloso hacia las nuevas tecnologías

Mientras que muchas marcas chinas están migrando hacia baterías de silicio-carbono, Samsung mantiene la cautela. La empresa quiere asegurarse plenamente de la durabilidad a largo plazo, la seguridad y la estabilidad de la producción masiva de este nuevo tipo de baterías. Por ello, se espera que el Galaxy S27 Pro utilice una versión mejorada y optimizada químicamente de las baterías de iones de litio tradicionales.

Los factores económicos también influyen significativamente en la decisión de Samsung. Según Phone Futurist, actualmente la empresa gasta entre 12 y 15 millones de dólares en la compra de baterías por cada millón de smartphones Galaxy S Ultra. Si se pasara a elementos de silicio-carbono, estos costos podrían subir a entre 22 y 28 millones de dólares por millón de dispositivos. Considerando que los flagships se venden por millones de unidades, esto representaría una carga financiera enorme para la empresa.

Cámara y otras actualizaciones

Además de la batería, se esperan cambios largamente aguardados en las cámaras frontales de los flagships de Samsung. Por primera vez en cinco años, los modelos Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra vendrán equipados con cámaras frontales actualizadas de 16 megapíxeles. Esto permitirá a los usuarios obtener imágenes más nítidas y de mayor calidad.

Cabe recordar que el insider que difundió esta información predijo previamente con exactitud las características del Galaxy S26 Plus y el diseño de pantalla curva en los cuatro lados del iPhone 20, previsto para 2027. Por lo tanto, los pronósticos sobre el Galaxy S27 Pro se consideran cercanos a la realidad.

En el mercado de Uzbekistán, los smartphones Samsung tienen tradicionalmente una alta demanda. Si la empresa realmente logra presentar una batería de 5000 mAh en un cuerpo compacto, este modelo podría tener una fuerte ventaja competitiva frente a la serie Apple iPhone Pro. Por ahora, los usuarios deberán disfrutar de las capacidades máximas de las tecnologías tradicionales de iones de litio.