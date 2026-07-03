Un serio competidor para Starlink: Amazon lanza su Internet por satélite

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Un serio competidor para Starlink: Amazon lanza su Internet por satélite

En el mercado global de Internet por satélite de alta velocidad, el proyecto Starlink de SpaceX ha dominado durante mucho tiempo. Sin embargo, el gigante tecnológico Amazon ha logrado poner en órbita una cantidad suficiente de dispositivos como parte de su proyecto Leo (Project Kuiper) y ha anunciado que pronto comenzará a prestar servicios comerciales. Se espera que este paso sea un hito importante para ampliar la cobertura global de Internet y garantizar la competitividad de los precios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Chris Weber, vicepresidente del proyecto Leo de Amazon, actualmente hay más de 390 satélites en órbita. El experto destaca que esta cifra es suficiente para garantizar una conexión continua en ciertas latitudes. Según ixbt.com, la compañía planea comenzar a atender a los primeros clientes antes de finales de este año, mientras que el servicio se abrirá completamente al público general en 2026.

Tres tipos de terminales para diferentes necesidades

Amazon ofrece a sus usuarios tres tipos de dispositivos receptores según sus necesidades y capacidades. Esto permite a los usuarios elegir una solución adecuada no solo para el hogar, sino también para grandes empresas y transporte en movimiento:

  • Nano: un dispositivo compacto de 7x7 pulgadas que proporciona una velocidad de descarga de hasta 100 Mbps;
  • Pro: un modelo estándar de 11x11 pulgadas con el que se pueden alcanzar velocidades de hasta 400 Mbps;
  • Ultra: el terminal más potente de 20x30 pulgadas, que garantiza Internet de alta velocidad de hasta 1 Gbps.
Como parte del proyecto, los últimos lanzamientos se realizaron utilizando el cohete Atlas V. Según Chris Weber, estas misiones consolidaron los cimientos del proyecto. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para elevar los satélites a la altitud establecida y optimizar la red, la base técnica necesaria para el inicio ya está formada.

Para países como Uzbekistán, con muchas regiones montañosas y pueblos remotos donde es difícil llevar Internet de fibra óptica, estas tecnologías son muy importantes. El aumento de la competencia con Starlink ayudará a reducir los precios y mejorar la calidad de Internet por satélite en el futuro. Con el lanzamiento del proyecto Leo de Amazon, las opciones en el mercado global se ampliarán.

Las futuras misiones no solo se centrarán en ampliar el área de cobertura, sino también en aumentar el volumen de transferencia de datos. Utilizando sus tecnologías en la nube y su infraestructura global, Amazon pretende hacer que el proyecto Leo sea atractivo no solo para particulares, sino también para gobiernos y grandes corporaciones.

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Abror Shuhratov
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