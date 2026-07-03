Los precios de los smartphones plegables de Samsung subirán drásticamente: se espera que el Z Fold 8 Ultra marque un récord

El gigante tecnológico surcoreano Samsung planea aumentar considerablemente el precio de sus próximos smartphones plegables. Según información obtenida por WinFuture de minoristas europeos, el precio de la nueva generación de dispositivos será significativamente más alto que el de los modelos anteriores. Se espera que este cambio afecte seriamente al bolsillo de los usuarios del segmento premium. Así lo informa Ixbt.com.

Las cifras más sorprendentes corresponden al modelo Galaxy Z Fold 8 Ultra. Según los datos, la configuración más alta de este flagship podría valorarse en torno a los 2800 euros en el mercado europeo. Por su parte, se espera que la versión top del modelo Galaxy Z Fold 8 estándar salga a la venta a un precio de 2600 euros. Estos precios representan uno de los niveles más altos en la historia de los smartphones de Samsung, marcando una nueva etapa en la política de precios de la marca.

Principales razones del aumento de precios

Según los expertos, existen varias razones objetivas para este brusco incremento de precios. En primer lugar, el aumento continuo del precio de los módulos de memoria DRAM y NAND en el mercado mundial afecta directamente al coste de producción. Cuanto mayor sea la memoria RAM y el almacenamiento permanente de los smartphones, más evidente será esta diferencia.

En segundo lugar, las especificaciones técnicas del modelo Ultra, incluyendo la tecnología de pantalla mejorada y el complejo mecanismo de plegado, también juegan un papel crucial en la formación del precio final. Samsung posiciona sus dispositivos flagship no solo como medios de comunicación, sino también como símbolos de estatus tecnológico superior, lo que lleva a que los precios sean incluso más altos que los de los flagships de Apple iPhone.

La lista de precios de los nuevos dispositivos se vería aproximadamente así:

Galaxy Z Fold 8 Ultra (versión top) — 2800 euros;

Galaxy Z Fold 8 (versión top) — 2600 euros;

La nueva generación de relojes inteligentes también se presentará con precios correspondientemente más caros.

Para el mercado de Uzbekistán, estos precios podrían ser aún más altos considerando los pagos de aduana y los costes logísticos. Actualmente, la serie Galaxy Z Fold tiene su lugar en el segmento superior del mercado local, pero precios que superen los 30 millones de soums podrían provocar una ligera disminución de la demanda o que los compradores presten más atención a los modelos de generaciones anteriores.

Se espera que Samsung celebre su presentación Galaxy Unpacked el 22 de julio de este año en Londres. En este evento se mostrarán no solo los smartphones, sino también los relojes inteligentes actualizados y otros dispositivos del ecosistema. Los precios oficiales y las especificaciones técnicas se confirmarán ese mismo día.

En conclusión, mientras mantiene su liderazgo en el mercado de smartphones plegables, Samsung está alcanzando nuevas metas en cuanto a precios. Si la información de los insiders es correcta, el Galaxy Z Fold 8 Ultra se convertirá en uno de los smartphones comerciales más caros del mercado.