¿Por qué Cristiano Ronaldo es siempre más criticado que Lionel Messi? Louis Saa explica la razón

La rivalidad entre los dos grandes referentes del fútbol —Cristiano Ronaldo y Lionel Messi— continúa no solo en el campo, sino también en los debates entre aficionados y expertos. A muchos les inquieta una pregunta: ¿por qué el capitán de la selección de Portugal es blanco de más críticas que su eterno rival? Louis Saa, excompañero en el Manchester United, compartió sus interesantes reflexiones al respecto. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Actualmente, ambas estrellas participan en la Copa del Mundo 2026 en América del Norte. Sin embargo, el ruido mediático en torno a Cristiano Ronaldo, de 41 años, y las dudas sobre su puesto como titular son mucho mayores en comparación con Messi. En una entrevista con Goal.com, Saa explicó esta situación basándose en el carácter y la actitud de los futbolistas.

Choque de caracteres: Protección y franqueza

Según Louis Saa, Lionel Messi es más protegido por el público debido a su calma y discreción. "Lo entiendo, porque Ronaldo habla más que Messi y exige más cosas. La gente suele tender a proteger a las personas que parecen más tímidas y un poco más 'frágiles'. Messi tiene precisamente esa imagen, es como si estuviera protegido", afirma el exdelantero.

Ronaldo, por el contrario, nunca pide protección a nadie y no se cansa de mostrar su fuerte carácter. El hecho de expresar abiertamente sus ambiciones a menudo provoca que los críticos sean más severos con él. Según Saa, Cristiano Ronaldo tiene la capacidad de responder a cualquier crítica con sus acciones en el campo y de "cerrar la boca de la gente".

En cuanto a los resultados del Mundial, Lionel Messi lidera actualmente la tabla de goleadores con 6 goles, junto a Kylian Mbappe. La estrella argentina es ovacionada por convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo y por seguir mostrando un juego mágico a pesar de su edad.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, tras anotar un doblete ante la selección de Uzbekistán en la fase de grupos, contribuyó a la victoria de su equipo marcando de penalti en el partido de octavos de final contra Croacia (2:1). A pesar de ello, cada partido sin goles es interpretado en los medios como "el fin de una era". Aunque sigue siendo el delantero principal en la selección de Portugal bajo Roberto Martinez, cada uno de sus movimientos es analizado minuciosamente.

Finalmente, Louis Saa destacó que Ronaldo disfruta de la presión que recae sobre él, ya que esto lo impulsa a ser aún más fuerte. El estatus "protegido" de Messi le permite jugar en un entorno más tranquilo. Ambas leyendas siguen su propio camino, pero su imagen en los medios de comunicación es fundamentalmente diferente.