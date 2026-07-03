Scaloni advierte sobre Cabo Verde: «El error no será perdonado»

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Scaloni advierte sobre Cabo Verde: «El error no será perdonado»

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró cauteloso antes del partido contra Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El especialista destacó que cualquier error en la fase de eliminación directa podría provocar la salida del equipo del torneo, calificando al rival como un equipo digno y peligroso.

« El margen de error es cada vez menor »

Según Scaloni, los futbolistas argentinos son plenamente conscientes de la importancia del encuentro.

« Nos espera un rival digno. El margen de error es cada vez menor. Una derrota podría significar nuestra salida del torneo. Lo entendemos perfectamente », afirmó el entrenador.

Al mismo tiempo, manifestó estar satisfecho con el estado actual de su equipo.

« Estamos en buena forma y totalmente preparados para el partido ».

Cabo Verde aún no ha perdido

El técnico argentino destacó que Cabo Verde aún no ha sufrido derrotas en la competición.

« Cabo Verde es un equipo que aún no ha perdido. Merecían la victoria en el partido contra Arabia Saudita », dijo Scaloni.

En su opinión, Cabo Verde tuvo más dificultades en los encuentros contra España y Uruguay, pero aun así ofreció una resistencia digna.

« El rival es muy bueno »

Scaloni informó que el cuerpo técnico está analizando profundamente los partidos de Cabo Verde.

« Tuvieron un poco más de dificultad contra España y Uruguay. Los estamos analizando. Puedo decir que el rival es muy bueno », citó el diario La Nación sobre las palabras de Scaloni.

Aunque Argentina es vista como favorita, Scaloni insta a sus jugadores a no subestimar al rival y a no perder la concentración en ninguna situación. Ahora, si uno de los equipos avanza a los cuartos de final, el Mundial terminará para el otro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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