Comienzan oficialmente las ceremonias de despedida de Ali Khamenei
Han comenzado oficialmente las ceremonias de despedida del antiguo líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei. Los primeros actos se llevan a cabo en Teherán, la capital del país.
Así lo informó RBC.
Se ha informado que los actos fúnebres se prolongarán del 4 al 9 de julio y se organizarán en varias ciudades de Irán. Se espera la participación de cerca de 100 delegaciones oficiales de diversos países del mundo.
Según el plan, las ceremonias de despedida y el entierro se llevarán a cabo en Teherán del 4 al 6 de julio. El 7 de julio está prevista una procesión fúnebre en la ciudad de Qom. Posteriormente, el cuerpo del difunto será trasladado a territorio iraquí el 8 de julio, y su destino final está programado para el 9 de julio en la ciudad de Mashhad.
Cabe recordar que se informó que el Ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, falleció el 28 de febrero de este año a consecuencia de ataques organizados por Estados Unidos e Israel.
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