El operador T2 hace permanente el servicio de internet gratuito en roaming internacional

El operador de comunicaciones ruso T2 (anteriormente Tele2) ha decidido convertir su anterior promoción de uso gratuito de internet móvil en roaming internacional en un servicio permanente. Ahora, los clientes de la compañía podrán acceder a una conexión de red ilimitada durante un período determinado durante sus viajes al extranjero, según su plan tarifario. Esta novedad permite reducir significativamente los costes de comunicación durante los viajes internacionales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia indica.

Según informa la publicación ixbt.com, tras la implementación de esta oferta como prueba, el volumen de consumo de tráfico de internet en el extranjero se triplicó. Esto demuestra que existe una alta demanda entre los usuarios por el uso de internet en roaming. Según datos de la compañía, los viajeros que visitaron Turquía fueron los que más utilizaron este servicio, representando casi la mitad de todas las conexiones.

Condiciones del servicio y países cubiertos

El servicio de internet gratuito e ilimitado está disponible en 34 países. Entre ellos se encuentran destinos populares como China, Tailandia y Turquía. Según las condiciones estándar, el periodo de uso de internet gratuito es de 15 días. Sin embargo, para los usuarios de la suscripción MiXX de la compañía, este periodo se extiende hasta 22 días.

Esta posibilidad se aplica a varios planes tarifarios destinados tanto a clientes particulares como corporativos. Cabe destacar que el operador T2 no solo ha introducido cambios en el internet, sino también en los servicios de comunicación de voz. Anteriormente, la compañía había eliminado el pago por llamadas salientes en 56 países, lo que resultó en un aumento del doble del volumen de llamadas internacionales.

Tendencias modernas del roaming

Hoy en día, como resultado de la competencia entre operadores móviles, los servicios de roaming son cada vez más asequibles. La experiencia de T2 muestra que la introducción de servicios gratuitos aumenta la lealtad de los clientes y, al mismo tiempo, provoca un crecimiento drástico del volumen de tráfico. Estas comodidades son especialmente útiles para los representantes empresariales que viajan frecuentemente por trabajo y para los viajeros activos.

En el mercado de Uzbekistán, los operadores locales también han estado ofreciendo diversos descuentos y tarifas convenientes para los paquetes de roaming internacional. Estos pasos de los operadores rusos podrían influir en la política de precios general del mercado de comunicaciones regional, ya que muchos usuarios se desplazan constantemente entre ambos países y utilizan los servicios de varios operadores simultáneamente.