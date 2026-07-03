Iniciativa sorprendente de GitHub: propuesta de guardar códigos de software en CD

·5·Tecnología
Iniciativa sorprendente de GitHub: propuesta de guardar códigos de software en CD

GitHub, considerada la plataforma de desarrolladores más grande del mundo, ha publicado un anuncio sorprendente y algo irónico en las redes sociales. La empresa ofrece la posibilidad de obtener una copia física de cualquier repositorio público en formato CD-ROM. Esta iniciativa surge en un contexto de retorno del interés por los soportes físicos en el mundo digital y ha provocado intensos debates en la comunidad tecnológica. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los representantes de GitHub en su página de X (antes Twitter), los usuarios ahora pueden guardar sus códigos en un disco, prestárselo a sus amigos o incluso dejárselo como herencia a sus hijos. El mensaje destaca que este código «será suyo para siempre (seamos realistas) hasta que lo pierdan». Este enfoque promueve la idea de «propiedad física» respecto a los activos digitales.

¿Nostalgia o ironía sobre las tendencias de la industria?

Según datos de ixbt.com, aunque esta publicación está escrita en un tono oficial, subyace en ella una fuerte sátira y un enfoque crítico hacia las tendencias del sector. En los últimos años, GitHub ha mantenido una actitud bromista respecto a la excesiva popularización de las plataformas cloud y al hecho de que todos los datos se estén trasladando únicamente al mundo virtual. Formatos antiguos como los CD y los casetes están regresando hoy al discurso tecnológico como elementos de nostalgia.

Desde un punto de vista técnico, guardar repositorios en un disco físico es totalmente contrario a la filosofía de las plataformas DevOps modernas. En sistemas como GitHub, el código se actualiza, edita e integra constantemente con diversas versiones. Los soportes inmutables como el CD-ROM solo pueden sellar una «snapshot» (instantánea) del código en un momento determinado.

Para los desarrolladores y especialistas en IT de Uzbekistán, esta noticia también se ha convertido en un tema de debate interesante. Mientras aumenta la dependencia de las tecnologías cloud y plataformas como GitHub en el país, la idea de poseer una copia offline de los datos, aunque sea una broma, plantea preguntas importantes. Esto recuerda los riesgos de confiar excesivamente en las infraestructuras cloud.

Por el momento, GitHub no ha aclarado si esta iniciativa es un producto real o simplemente una broma conceptual. Sin embargo, la comunidad de desarrolladores lo ha recibido como una señal importante sobre la necesidad de reducir la dependencia de los servicios cloud y preservar el legado digital. La empresa ya había colocado, dentro de su proyecto «Arctic Code Vault», los códigos más importantes de la humanidad bajo los glaciares del Ártico para su conservación a largo plazo.

En conclusión, la idea de repositorios en CD impulsada por GitHub nos obliga, en la era de la alta tecnología moderna, a mirar atrás por un momento y reflexionar sobre lo efímero del mundo digital. Una copia física, aunque sea en un formato obsoleto, permite al usuario «tocar con sus manos» el fruto de su trabajo.

GitHubTecnologíaCD-ROMProgramaciónDevOps
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué la inteligencia artificial está encareciendo los gadgets?¿Por qué la inteligencia artificial está encareciendo los gadgets?Hoy, 21:26La nave espacial Soyuz MS-29 se prepara para el vuelo: finalizado el proceso de carga de combustibleLa nave espacial Soyuz MS-29 se prepara para el vuelo: finalizado el proceso de carga de combustibleHoy, 20:56Elección de los usuarios: AnTuTu publica el ranking de los smartphones más satisfactorios de junioElección de los usuarios: AnTuTu publica el ranking de los smartphones más satisfactorios de junioHoy, 20:25Revolución en las cámaras del iPhone 18: Apple abandona el monopolio de SonyRevolución en las cámaras del iPhone 18: Apple abandona el monopolio de SonyHoy, 19:57Carrera de la IA: el consumo energético de Google aumentó un 37 %Carrera de la IA: el consumo energético de Google aumentó un 37 %Hoy, 19:20Se espera que el Samsung Galaxy S27 Ultra establezca un récord en capacidad de bateríaSe espera que el Samsung Galaxy S27 Ultra establezca un récord en capacidad de bateríaHoy, 18:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5