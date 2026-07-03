Chevrolet Silverado EV: ¿Por qué la pick-up eléctrica perfecta no se vende como se esperaba?

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Chevrolet Silverado EV: ¿Por qué la pick-up eléctrica perfecta no se vende como se esperaba?

El gigante de la industria automotriz estadounidense, Chevrolet, lanzó hace tiempo la versión totalmente eléctrica de uno de sus modelos más populares: la pick-up Silverado. Aunque la Silverado EV ha impresionado a los expertos del sector por sus especificaciones técnicas, autonomía y soluciones innovadoras, las cifras de ventas reales siguen siendo muy inferiores a las expectativas. Según Ixbt.com, General Motors vendió solo unas 14 000 unidades en EE. UU. y Canadá el año pasado, diez veces menos que los modelos de combustión tradicional. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La Silverado EV ofrece al conductor una sensación de manejo similar a la de un automóvil de pasajeros. Su interior es espacioso y el aislamiento acústico es de alto nivel. El vehículo puede recorrer más de 400 millas (aproximadamente 640 km) con una sola carga. Esta cifra debería satisfacer incluso a los conductores más exigentes. Además, tiene la capacidad de suministrar electricidad a toda una casa en caso de emergencia.

Originalidad en diseño y manejo

Exteriormente, la Silverado EV recuerda al antiguo modelo Chevy Avalanche. Cuenta con cuatro puertas, una caja corta y elementos de diseño específicos que conectan la cabina con la caja. Aunque la longitud del vehículo es de casi 6 metros, es muy ágil en espacios reducidos y estacionamientos gracias a la dirección en las ruedas traseras (rear-wheel steering). El panel interior cuenta con una pantalla multimedia moderna que funciona con Google, tan rápida y precisa como un iPhone.

Los ingenieros de Chevrolet han conservado controles físicos para los conductores cansados de los botones táctiles. La presencia de perillas dedicadas para el volumen y el control de clima mejora la ergonomía. Sin embargo, la decisión de General Motors de eliminar Apple CarPlay en sus nuevos vehículos eléctricos está siendo criticada por muchos usuarios. En su lugar, la empresa promueve activamente su propio sistema Super Cruise.

El sistema Super Cruise y cuestiones de seguridad

Super Cruise es un sistema de conducción autónoma de nivel 2 que permite al conductor soltar el volante en autopistas. El sistema utiliza datos de Google Maps para elegir la ruta e indica en qué carreteras se puede usar el piloto automático. Pero las pruebas prácticas muestran que el sistema no siempre es perfecto. Por ejemplo, puede ser lento al detectar vehículos que se incorporan repentinamente o remolques con luces sucias.

¿Por qué tal maravilla tecnológica no se ha convertido en un éxito de ventas? Las razones pueden ser varias:

  • Las visiones conservadoras de los entusiastas de las pick-ups tradicionales y su desconfianza hacia la energía eléctrica;
  • El diseño del vehículo que no es del agrado de todos;
  • La complejidad de los precios y el entorno competitivo;
  • Las preocupaciones relacionadas con la infraestructura.
En conclusión, la Chevrolet Silverado EV es un modelo técnicamente perfecto, pero que lucha por encontrar su mercado. Para mercados emergentes como Uzbekistán, estos vehículos eléctricos grandes pueden parecer exóticos por ahora, pero la tendencia global se dirige inevitablemente hacia el transporte eléctrico.

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Abror Shuhratov
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