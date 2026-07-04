¿Quién se queda y quién se va del Manchester City en la era Maresca?

La era de Pep Guardiola en el Manchester City llega a su fin y comienza una nueva etapa bajo la dirección de Enzo Maresca.

Aunque el equipo ganó dos trofeos la temporada pasada, la directiva del club planea una renovación importante de la plantilla. El medio City Xtra ha analizado el futuro de cada jugador para evaluar quiénes formarán parte del nuevo proyecto y quiénes podrían abandonar el Etihad Stadium.

Porteros

Gianluigi Donnarumma — se queda

El portero italiano se convirtió en el guardameta titular del City a finales del último mercado de fichajes de verano y ha mantenido ese estatus durante toda la temporada.

La postura de Maresca sobre su estilo de juego es aún desconocida. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto salario y el estatus de Donnarumma, es muy probable que se quede.

James Trafford — podría irse

Maresca podría darle al joven portero otra oportunidad en el primer equipo.

A pesar de ello, la continuidad esperada de Donnarumma significa que es muy probable que Trafford se marche a otro club para tener minutos de juego regulares.

Marcus Bettinelli — se queda

Bettinelli firmó un nuevo contrato hasta 2027. Seguirá cumpliendo el rol de tercer portero una temporada más.

Defensa

Matheus Nunes — se queda

Nunes podría mantener su estatus como lateral derecho titular.

Sin embargo, el Manchester City busca un nuevo jugador más joven y con mayor potencial de desarrollo para esta posición.

Rico Lewis — podría ser cedido o irse

El club rechazó el verano pasado una gran oferta del Nottingham Forest por Lewis y firmó un contrato con el jugador hasta 2030.

Sin embargo, perdió su lugar en el once inicial al final de la era Guardiola. Maresca podría considerar la opción de una cesión o un traspaso.

Abdukodir Khusanov — se queda

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán demostró plenamente su talento la temporada pasada.

La habilidad de Khusanov en los duelos, su velocidad y su capacidad para recuperar la posición son muy valoradas. Puede formar un tándem fiable en el centro de la defensa con casi cualquier compañero.

Se espera que el jugador uzbeko siga siendo un miembro importante de la defensa del City bajo la era Maresca.

Max Alleyne — podría ser cedido

Alleyne regresó de su cesión en el Watford en enero de 2026 y tuvo un buen desempeño en partidos importantes como la semifinal de la Carabao Cup y el derbi de Manchester.

Sin embargo, tras la llegada de Marc Guéhi, sus oportunidades disminuyeron. Por ello, es probable otra cesión.

Manuel Akanji — se fue

El defensa suizo se proclamó campeón de la Serie A durante su cesión de un año en el Inter.

Tras esto, la cláusula de compra obligatoria de 15 millones de euros incluida en su contrato se activó automáticamente.

Ruben Dias — se queda

Han circulado rumores sobre el traspaso del defensa portugués al Real Madrid.

Sin embargo, debido a su liderazgo, experiencia e influencia en el vestuario, el club desea mantenerlo.

Vitor Reis — se queda

El jugador brasileño regresó al Manchester City tras una exitosa cesión en el Girona.

Se espera que sea plenamente integrado en el primer equipo en la temporada 2026/27.

John Stones — se va

El contrato del defensa inglés finaliza el 30 de junio de 2026.

Las partes no renovarán el acuerdo y Stones dejará el club como agente libre.

Marc Guéhi — se queda

Guéhi se unió al equipo en enero de 2026 como parte de un proyecto a largo plazo.

El club lo ve como uno de los pilares de la defensa central para los próximos años.

Nathan Aké — se fue

El City había rechazado ofertas por Aké en enero debido al aumento de las lesiones.

Sin embargo, consciente de la mayor competencia y la posible reducción de su tiempo de juego, el defensa neerlandés se marchó al Fenerbahçe.

Josko Gvardiol — se queda

Clubes de Alemania y España han mostrado interés por el jugador croata.

A pesar de ello, Gvardiol se siente feliz en Manchester y ha aceptado firmar un nuevo contrato hasta 2031.

Rayan Aït-Nouri — se queda

El defensa argelino no tuvo minutos de juego regulares la temporada pasada debido al gran estado de forma de Nico O'Reilly.

Sin embargo, se espera que permanezca en el club al menos una temporada más.

Josh Wilson-Esbrand — futuro incierto

El jugador de 23 años ha pasado su quinta temporada consecutiva cedido.

Jugó para Coventry, Cardiff y Radomiak Radom. Ahora el City debe tomar una decisión final sobre su futuro a largo plazo.

Centrocampistas

Nico O'Reilly — se queda

O'Reilly fue uno de los mejores jugadores del equipo en la temporada 2025/26.

Firmó un contrato hasta 2030 y también participó en el Mundial 2026 con Inglaterra.

Rodri — se queda

Los rumores sobre el traspaso del centrocampista español al Real Madrid llevan años circulando.

Rodri no quiso hablar de su futuro hasta que terminara el Mundial. Sin embargo, su permanencia en el Etihad sigue siendo el escenario más probable. No obstante, existen algunas dudas sobre un nuevo contrato.

Nico Gonzalez — futuro incierto

La situación de Gonzalez depende del futuro de Rodri.

Como se espera que Rodri se quede, Nico podría considerar una opción de traspaso permanente para tener más minutos de juego.

Sverre Nypan — será cedido

Nypan regresó al equipo juvenil del City en enero tras una difícil temporada de cesión en el Middlesbrough.

Se espera que sea cedido a otro club europeo por una temporada más.

Mateo Kovacic — futuro incierto

Guardiola confió más en Kovacic que en Nico Gonzalez al final de la temporada pasada.

Sin embargo, al jugador croata le quedan 12 meses de contrato y la probabilidad de una renovación es baja. El club debe decidir si venderlo o mantenerlo una temporada más.

Kalvin Phillips — podría irse o ser cedido

Phillips no tiene futuro en el Manchester City.

El problema es que tiene contrato hasta 2028 y un salario alto. Por ello, no será fácil encontrar un club para un traspaso permanente.

Bernardo Silva — se fue

El contrato del jugador portugués finalizó el 30 de junio de 2026.

No hubo posibilidad de renovación y Bernardo abandonó el club.

Tijjani Reijnders — futuro incierto

El jugador neerlandés solo pasó una temporada completa en el City.

El club no planea venderlo activamente, pero si llega una oferta muy importante, la directiva podría reconsiderar su postura.

Claudio Echeverri — será cedido

Las cesiones de Echeverri en el Bayer y el Girona no salieron como se esperaba.

Aun así, el City sigue valorándolo mucho. Lo más probable es que el jugador sea cedido de nuevo. El club solo podría venderlo por una suma muy alta o con una cláusula de recompra ventajosa.

Delanteros

Rayan Cherki — se queda

El jugador francés jugó a un gran nivel desde su primera temporada en el City.

Es visto como uno de los principales candidatos para reemplazar a Kevin De Bruyne.

Phil Foden — se queda

Foden tuvo dos temporadas difíciles consecutivas y no fue convocado por Inglaterra para el Mundial 2026.

A pesar de ello, el club planea confiar en su canterano y ofrecerle un nuevo contrato.

Jack Grealish — podría irse o ser cedido

Siendo uno de los héroes de la temporada del triplete, podría ser difícil para Grealish encontrar un lugar importante en el equipo de Maresca.

Su alto salario impide un traspaso permanente. Por eso, también se considerará la opción de una cesión.

Savio — podría irse

El Tottenham está muy interesado en comprar al extremo brasileño de forma permanente.

El City evitó su marcha a Londres el verano pasado, pero esta vez el club podría estar dispuesto a escuchar ofertas.

Antoine Semenyo — se queda

Semenyo se unió al club en enero de 2026.

Fue fichado como parte de planes a largo plazo y está destinado a ocupar un lugar sólido en el primer equipo.

Omar Marmoush — futuro incierto

El delantero egipcio demostró su valía cuando tuvo oportunidad.

Sin embargo, no logró consolidarse en los planes de Guardiola. Si llega una oferta importante, Marmoush podría reconsiderar su futuro.

Erling Haaland — se queda

Aunque circulan varios rumores en la prensa española, no se espera la salida del delantero noruego.

Haaland seguirá siendo la estrella principal del nuevo proyecto de Maresca.

Jérémy Doku — se queda

El extremo belga dio otro gran paso en su carrera la temporada pasada.

Marcó más goles y dio más asistencias que en temporadas anteriores. El club también planea ofrecerle un nuevo contrato a Doku.

¿Cuál será el núcleo del nuevo Manchester City?

Según el análisis de City Xtra, el núcleo principal del equipo bajo la era Maresca podría estar compuesto por Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, Guéhi, Rodri, O'Reilly, Cherki, Foden, Doku y Haaland.

Stones, Bernardo Silva, Akanji y Aké ya se han ido o están a punto de hacerlo. Se espera que el futuro de Trafford, Lewis, Grealish, Savio y Phillips sea uno de los temas principales del mercado de fichajes de verano.

Enzo Maresca tiene una tarea inmensa: remodelar la plantilla según sus ideas futbolísticas sin destruir el núcleo sólido que dejó Guardiola.