La startup estadounidense JetZero ha comenzado el ensamblaje del demostrador a escala real Jet1, del que se espera que marque un verdadero hito en el mundo de la aviación. Este proyecto es el primer prototipo de vuelo del futuro avión de pasajeros Z4, cuyo diseño único podría cambiar las concepciones tradicionales de la industria. Los trabajos que se llevan a cabo en Scaled Composites en California podrían inaugurar una nueva era de la aviación moderna. Ixbt.com informa sobre ello.

La principal característica distintiva del avión Z4 radica en su esquema Blended Wing Body (BWB), es decir, un « fuselaje de ala fusionada ». En esta configuración, el fuselaje y las alas forman una única estructura portante integrada. Según ixbt.com, los especialistas están fabricando actualmente elementos clave como la parte central del fuselaje, las alas y la cabina de la tripulación. Esta tecnología se considera una de las soluciones de ingeniería más inusuales de las últimas décadas.

Capacidades técnicas y certificación

El primer prototipo, diseñado para vuelos de prueba, estará equipado con motores turbofán Pratt & Whitney PW2040. Curiosamente, estos motores ya se utilizaron con éxito en los aviones Boeing 757. El primer vuelo del demostrador Jet1 está previsto para finales de 2027. El proyecto ya ha sido trasladado a la etapa de revisión oficial por parte de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA), lo que indica las altas perspectivas comerciales del proyecto.

El modelo de serie JetZero Z4 estará diseñado para transportar de 200 a 250 pasajeros. Según los planes de los desarrolladores, el nuevo avión de línea debería reemplazar a los envejecidos modelos Boeing 757 y Boeing 767 gracias a su eficiencia. El esquema BWB reduce significativamente la resistencia aerodinámica, lo que permite un ahorro drástico de combustible en comparación con los aviones tradicionales.

Gran inversión e interés de las aerolíneas

La empresa tiene como objetivo lanzar la producción en serie para 2030. Para ello, está previsto construir una fábrica gigante valorada en 4.700 millones de dólares en Carolina del Norte. El proyecto cuenta con el apoyo no solo teórico sino también práctico de los grandes actores del mercado. En particular, gigantes como Delta Air Lines, United Airlines y Alaska Airlines han mostrado un gran interés en esta innovación.

Actualmente, un grupo de trabajo formado por representantes de 15 aerolíneas participa en el perfeccionamiento del proyecto. Están formulando recomendaciones para adaptar el diseño del avión a las necesidades de los futuros usuarios y simplificar el proceso de explotación. Si JetZero implementa sus planes con éxito, países como Uzbekistán, que necesitan vuelos de larga distancia, también podrían ver aparecer nuevos tipos de aviones económicos en su mercado aeronáutico.