El delantero de la selección argentina, Lionel Messi, fue elegido el mejor jugador del dramático partido contra Cabo Verde en los 1/16 de final del Mundial-2026.

La estrella de 39 años participó en los tres goles de su equipo, contribuyendo enormemente a la victoria de Argentina por 3:2 conseguida en la prórroga.

Messi abre el marcador

En el minuto 29 del encuentro, Lionel Messi marcó en la portería rival, poniendo a Argentina por delante en el marcador.

Posteriormente, participó directamente en los otros dos goles de su equipo. De este modo, el delantero argentino fue el centro de todas las acciones de gol del partido.

El ganador se decidió en la prórroga

Cabo Verde ofreció una digna resistencia al favorito del torneo y no fue derrotado durante el tiempo reglamentario.

El ganador solo se decidió en la prórroga. Argentina se impuso por 3:2 y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Messi es el máximo goleador del mundial

Lionel Messi está mostrando una alta eficacia en el Mundial-2026.

Hasta ahora:

Ha jugado en 4 partidos;

Ha marcado 7 goles;

Es el líder en la lista de goleadores del torneo.

A los 39 años, Messi sigue siendo el líder principal y el delantero más peligroso de su equipo.

Próximo rival — Egipto

Argentina se enfrentará a la selección de Egipto en los 1/8 de final.

Este encuentro se llevará a cabo el 7 de julio. El duelo entre Messi y Mohamed Salah se espera que sea uno de los partidos más emocionantes de los cuartos de final.