Mohamed Salah se convierte en héroe del partido con una panenka

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Mohamed Salah se convierte en héroe del partido con una panenka

La selección de Egipto eliminó a Australia en la tanda de penales de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los cuartos de final.

Tras el encuentro, la FIFA nombró a Mohamed Salah mejor jugador del partido. Aunque el extremo de 34 años no registró gol ni asistencia durante el tiempo de juego, demostró su maestría en la decisiva tanda de penales.

No hubo ganador en el tiempo regular

El tiempo regular del intenso partido entre Australia y Egipto terminó con un marcador de 1-1.

Debido a la igualdad, el pase a la siguiente fase se decidió en la tanda de penales. Allí, los futbolistas egipcios actuaron con sangre fría y se impusieron 4-2.

Una preciosa panenka de Salah

En la tanda de penales, Mohamed Salah se presentó ante el balón y ejecutó su disparo con una perfecta panenka.

El disparo seguro y hermoso de la estrella egipcia dio ventaja psicológica a su equipo. Al final, los africanos eliminaron a Australia del torneo.

La FIFA nombra a Salah mejor jugador del partido

Mohamed Salah no fue autor de un gol ni de una asistencia de gol durante el tiempo regular y la prórroga.

Sin embargo, su liderazgo en el campo y su sangre fría en la tanda de penales fueron muy valorados por la FIFA. Salah fue reconocido como el mejor jugador del partido Australia — Egipto.

Próximo rival — Argentina

Tras esta victoria, la selección de Egipto avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, Salah y sus compañeros de equipo enfrentan un complicado partido contra Argentina, uno de los favoritos del torneo.

Tras su heroísmo en el partido contra Australia, toda la atención está puesta en cómo actuará Salah en el encuentro contra Argentina.

Mohamed SalahEgiptoAustraliaArgentina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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