Carlo Ancelotti a las críticas: «No soy 100% idiota»

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha reaccionado con firmeza pero con calma a las críticas expresadas por los aficionados en las redes sociales.

El técnico italiano ha subrayado que a la hora de tomar decisiones se apoya en su vasta experiencia en el fútbol y no en la presión externa.

«He preparado más de 1.400 partidos»

Ancelotti ha recordado que ha recorrido un largo camino como jugador y entrenador.

«Como jugador y entrenador he preparado más de 1.400 partidos. Quizá no sea suficiente para entender el fútbol por completo, pero es, sin duda, una gran experiencia», ha declarado.

Según el técnico, sus muchos años de actividad le permiten tomar decisiones independientes en situaciones complejas.

Solo pediría consejo a Ferguson

Ancelotti ha mencionado a Alex Ferguson como el único técnico de la historia del fútbol que ha preparado más partidos que él.

«La única persona que ha preparado más partidos que yo es Alex Ferguson. Tiene más de 2.000 partidos en su haber», ha declarado el seleccionador de Brasil.

El entrenador italiano ha dicho que está dispuesto a escuchar la opinión de los demás, pero que solo aceptaría un verdadero consejo de alguien con esa experiencia.

«Escucho a quienes quieren darme consejos. Pero la única persona que realmente puede aconsejarme es Alex Ferguson».

«No me considero un genio»

Ancelotti ha subrayado que no se considera absolutamente en lo cierto, pero que tampoco se puede negar su experiencia.

«No me considero un genio al 100 %. Pero al mismo tiempo, tampoco soy un idiota al 100 %», ha declarado en una entrevista concedida a Folha de S. Paulo.

Brasil espera un partido contra Noruega

La selección de Brasil se prepara actualmente para el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Los jugadores de Carlo Ancelotti saltarán al campo el 5 de julio contra la selección de Noruega.

En un momento en que las críticas de los aficionados van en aumento, el experimentado entrenador ha mostrado claramente que no pierde la confianza en sus decisiones.