Un cuadro tomado por basura fue valorado en millones de dólares

Un hombre residente en Sevilla, España, que encontró un cuadro al borde del camino, pensó al principio que era un simple objeto abandonado. Sin embargo, más tarde se determinó que era una de las valiosas obras del famoso pintor Joaquín Sorolla.

Según Andrés Urtado, de 57 años, vio el cuadro junto al camino y se lo llevó a casa porque le gustó más su hermoso marco que la propia obra.

Más tarde se supo que el cuadro pertenecía desde hacía muchos años a una de las familias de Sevilla. La familia tenía la costumbre de llevarlo siempre consigo cuando salía de vacaciones. En uno de sus viajes, colocaron el cuadro en el maletero del coche, pero en la prisa lo apoyaron contra una pared y lo olvidaron. Cuando se dieron cuenta de que la obra había desaparecido, ya no había forma de encontrarla.

Queriendo conocer el valor real del cuadro, Andrés Urtado primero lo hizo examinar con ayuda de inteligencia artificial. Cuando el programa mostró valoraciones muy altas para la obra, se puso en contacto con una casa de subastas en Madrid para confirmarlo. Tras el examen de los expertos, se confirmó que el cuadro era una valiosa obra del reconocido pintor español Joaquín Sorolla.

Al enterarse de la desaparición del cuadro, Andrés Urtado no ocultó la situación y llamó él mismo a la policía. Dijo que había encontrado la obra junto al camino y se mostró dispuesto a devolverla a sus verdaderos propietarios. Poco después, el valioso cuadro fue devuelto a sus dueños.