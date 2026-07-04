Argentina se salva de la sensación en el Mundial: Messi y Romero son los héroes

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Argentina se salva de la sensación en el Mundial: Messi y Romero son los héroes

La selección argentina, campeona del mundo vigente, consiguió su billete para los octavos de final del próximo Mundial, pero un rival inesperado — Cabo Verde — supuso una verdadera prueba para los sudamericanos. En el partido disputado en el estadio de Miami, Lionel Messi y Cristian Romero salvaron a su equipo de una humillación histórica. Lo informa Goal.com que se hace eco.

El encuentro comenzó bajo un escenario inesperado. Aunque Argentina tomó el control del balón, los representantes de Cabo Verde pusieron en serio peligro la portería de Emiliano Martínez en los primeros 10 minutos. Los pupilos de Lionel Scaloni, fieles a su estilo, buscaron construir sus ataques sin precipitación. En la primera parte, sobre un pase magnífico de Lisandro Martínez, Lionel Messi controló el balón con maestría y abrió el marcador.

La audacia de Cabo Verde y el nerviosismo de Argentina

Si bien Argentina dominó en la primera mitad, la situación cambió por completo tras el descanso. Cabo Verde demostró que no tenía intención de rendirse. Enzo Fernández, al descuidar a Deroy Duarte en su zona, permitió al rival igualar el marcador. Según Goal.com, tras este gol, el desorden y el nerviosismo comenzaron a hacerse evidentes en el juego argentino.

El portero caboverdiano Vozinha se convirtió en uno de los héroes del encuentro. Repelió el disparo de Lionel Messi en un mano a mano y un peligroso tiro libre al final del partido, llevando el duelo a la prórroga. Para un equipo gigante como Argentina, esta situación era inesperada.

Un final dramático en la prórroga

Al inicio de la prórroga, Lisandro Martínez volvió a poner a Argentina por delante con un disparo potente. Pero Cabo Verde volvió a realizar un milagro: Sidny Lopes Cabral apuntó con precisión a la escuadra desde un ángulo inesperado, igualando el marcador a 2-2. Este gol dejó atónitos a los aficionados en el estadio.

Cuando quedaban pocos minutos para el final, Cristian Romero colocó de cabeza un córner ejecutado por Lionel Messi, fijando el marcador definitivo en 3-2. Aunque Cabo Verde fue derrotado, ofreció una resistencia digna a los campeones vigentes y protagonizó uno de los partidos más brillantes del torneo.

Tras esta victoria, Argentina se clasificó para la fase de eliminatorias, pero los errores defensivos y las bajones de rendimiento durante el partido han sido criticados de forma natural por los expertos. Este encuentro dejó claro que defender el título de campeón no será tarea fácil para Lionel Messi y sus compañeros.

ArgentinaLionel MessiCopa MundialFútbolCabo Verde
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