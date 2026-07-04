Huawei Mate 80 Pro y Kirin 9030 Pro: el rendimiento gráfico aumenta un 76 %

El gigante tecnológico chino Huawei está causando gran revuelo en el mercado móvil con su nuevo flagship Mate 80 Pro y su procesador Kirin 9030 Pro, que constituye el corazón del dispositivo. Los análisis técnicos exhaustivos realizados por el popular canal Geekerwan en la plataforma Bilibili muestran que el nuevo chip puede competir con los líderes de la industria no solo en rendimiento, sino también en eficiencia energética. Esto representa un paso importante para Huawei en la construcción de su ecosistema independiente en un contexto de sanciones. Ixbt.com lo reporta .

El procesador Kirin 9030 Pro integra aproximadamente 15.000 millones de transistores, lo que lo sitúa al nivel de chips reconocidos como el Apple A15 y el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. El nuevo procesador cuenta con una arquitectura de 9 núcleos que funciona en 14 hilos. Incluye un super-núcleo con frecuencia de 2,75 GHz, cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de bajo consumo. Esta configuración ayuda al dispositivo a mantener el equilibrio entre tareas pesadas y el uso diario.

Crecimiento revolucionario en gráficos y juegos

El cambio más notable se observa en el GPU Maliang 935. Según los resultados de las pruebas 3DMark Steel Nomad Light, el nuevo GPU logró aumentar el rendimiento en un 76 % respecto a la generación anterior Kirin 9020. Esta es una noticia muy importante para los gamers uzbekos y los usuarios exigentes en gráficos móviles, ya que el chip también admite la tecnología de ray tracing a nivel de hardware.

En las pruebas de juego, el Mate 80 Pro registró resultados sorprendentes. Por ejemplo, en la versión de Genshin Impact optimizada para HarmonyOS, el dispositivo mantuvo una tasa estable de 60 FPS (fotogramas/segundo) a una resolución de 804p. El consumo medio de energía fue de solo 4,9 W. Según los expertos, este resultado es incluso más eficiente que el del procesador Snapdragon 8 Gen 3, ya que el chip de Qualcomm consume más energía a una calidad inferior (720p).

Secretos de la arquitectura y la optimización

Se ha prestado especial atención a la memoria caché en la estructura interna del chip. La caché L2 del super-núcleo se ha ampliado a 2 MB, mientras que la caché L3 compartida alcanza 12 MB. Además, la expansión de la caché del sistema (SLC) hasta 12 MB ha aumentado significativamente la velocidad de intercambio de datos. Como resultado, la interfaz HarmonyOS funciona de manera más fluida y rápida.

Los demás bloques del procesador también se han actualizado de forma significativa:

El procesador neuronal (NPU) ahora utiliza una arquitectura de tres bloques de cálculo;

El bloque de procesamiento de imagen (ISP) se ha actualizado a la versión 9.0;

El área del módem integrado se ha reducido un 31 %, liberando espacio para otros componentes.

Según ixbt.com, Huawei ha integrado su hardware y software (HarmonyOS) de forma tan estrecha que ha elevado el rendimiento general del dispositivo a un nuevo nivel. Teniendo en cuenta que el interés por los smartphones Huawei sigue siendo alto en el mercado uzbeko, se espera que el Mate 80 Pro ocupe un lugar destacado en el segmento de flagships gracias a su alta autonomía y sus potentes gráficos.