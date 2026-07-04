China ha establecido un nuevo récord en el ámbito de las energías renovables. El país ha llevado a mar abierto la mayor turbina eólica flotante del mundo, anclada al fondo marino. Esta instalación gigante atrae la atención de los expertos no solo por sus dimensiones, sino también por su campo de aplicación. Al respecto, Ixbt.com informa la noticia.

Según ixbt.com, este proyecto se basa en una plataforma de tipo Tension-Leg Platform (TLP), que se fija al fondo marino mediante cables sometidos a una tensión vertical. Este diseño reduce casi a cero las vibraciones verticales de la turbina y garantiza un funcionamiento estable incluso en aguas profundas con fuertes olas.

El proyecto ha sido desarrollado por CNOOC, la empresa petrolera y gasística estatal de China. Cabe destacar que la electricidad producida por esta turbina no se dirige al sistema energético terrestre, sino que se destina a abastecer de energía a las plataformas de extracción de petróleo y gas en el mar.

Características técnicas y eficiencia

Con una potencia de 16 MW, esta turbina se dirige actualmente hacia el yacimiento petrolero de Lufeng, en el mar del Sur de China. Allí, la instalación se conectará a las plataformas de extracción mediante cables submarinos. La altura total de la estructura alcanza los 307 metros y su peso es de aproximadamente 8 000 toneladas.

Según los cálculos de CNOOC, este dispositivo es capaz de producir un promedio de 54 millones de kW·horas de electricidad al año. Este indicador permite reducir drásticamente el consumo de combustible tradicional en las plataformas marinas. En particular, la empresa planea ahorrar 15 000 metros cúbicos de combustible al año y reducir en 35 000 toneladas la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera.

Este proyecto constituye una parte importante de la estrategia de China para reducir la «huella de carbono» en la industria del petróleo y el gas. En un momento en que la transición hacia la energía verde se acelera en todo el mundo, el uso de energías renovables incluso en sectores extractivos representa un gran paso hacia la sostenibilidad ecológica.

Aunque las turbinas eólicas marinas no sean aplicables en el contexto de Uzbekistán, este logro tecnológico chino constituye una experiencia importante en el uso de equipos de energía alternativa en condiciones extremas. Este tipo de innovaciones servirán como factor clave para optimizar el consumo de energía y reducir el daño ambiental en el futuro.