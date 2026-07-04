Informe AnTuTu: Qué características técnicas tienen los smartphones Android modernos

La carrera tecnológica en el mercado de los smartphones alcanza un nuevo nivel. Los expertos del benchmark AnTuTu han analizado las preferencias de los usuarios de dispositivos Android según los resultados del segundo trimestre de 2026 y han publicado el retrato del smartphone «ideal» popular hoy en día. Los resultados del estudio muestran que los usuarios ya están dispuestos a gastar más no solo en el aspecto exterior, sino también para obtener el máximo rendimiento. Sobre esto, Ixbt.com informa al respecto.

Según ixbt.com, el mayor crecimiento durante el período del informe se ha observado en la capacidad de memoria RAM. Actualmente, el 41,7 % de los propietarios de smartphones Android utilizan dispositivos con 16 GB de RAM. Esta cifra ha aumentado un 3,4 % respecto al trimestre anterior. Esta tendencia significa que las aplicaciones y juegos modernos, así como las funciones de inteligencia artificial que se integran en el sistema, exigen más recursos.

Capacidad de almacenamiento y características de pantalla

No solo la memoria rápida, sino también la demanda de capacidad de almacenamiento permanente (flash-memory) ha aumentado significativamente. Los análisis muestran que los modelos con 512 GB y 1 TB de almacenamiento se están volviendo populares. Los usuarios necesitan más espacio para guardar videos y fotos de alta calidad, lo que está provocando una disminución de la cuota de mercado de los modelos de menor capacidad (128 GB o 256 GB).

También se han consolidado estándares claros en cuanto a los parámetros de pantalla. Hoy en día, la mayoría de los usuarios prefieren pantallas con una diagonal superior a 6,7 pulgadas. La frecuencia de actualización de 120 Hz, que garantiza la fluidez de la imagen, ya se ha convertido en un atributo obligatorio para los smartphones de gama media y alta. Esto sigue siendo uno de los criterios principales para los gamers y los consumidores de contenido.

Procesadores y software

En cuanto al «corazón» de los dispositivos, las soluciones SoC (sistema en chip) de Qualcomm mantienen su liderazgo. Los procesadores de 8 núcleos se han convertido en la fuerza dominante absoluta del mercado. Según los datos de AnTuTu, son precisamente los chips de Qualcomm los que mejor equilibran rendimiento y eficiencia energética, lo que motiva la elección de los usuarios.

En el ámbito del software, se observa una rápida expansión del sistema operativo Android 16. La mayoría de los grandes fabricantes ya han actualizado sus modelos estelares a la nueva versión. Esto permite a los usuarios acceder rápidamente a las últimas actualizaciones de seguridad y a las nuevas funciones.

Esta tendencia también se aprecia claramente en el mercado de Uzbekistán. Actualmente, al elegir un smartphone, los compradores solicitan versiones con al menos 12 GB o 16 GB de RAM en lugar de 8 GB. Esto confirma que el desarrollo de las tecnologías móviles en nuestra región va en sintonía con las tendencias globales. Se prevé que 16 GB de RAM se conviertan en el estándar en los próximos trimestres.